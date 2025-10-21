21/10/2025
César Filho é diagnosticado com artrose e passa pela 3ª cirurgia no joelho

O apresentador César Filho passou por sua terceira cirurgia em um dos joelhos, conforme explicado por ele e pela esposa, a influenciadora Elaine Mickely, em uma rede social, na última segunda-feira (20/10). Ele recebeu alta ainda ontem e segue se recuperando em casa, em São Paulo.

No Instagram, ele detalhou: “Essa é a terceira cirurgia que eu sofro. Fiz ligamento cruzado, fiz cartilagem e agora fiz uma espécie de limpeza porque tinha detritos. To com uma artrose no joelho… pra tentar melhorar minha qualidade de vida… fragmentos são pedacinhos de osso que fica um raspando no outro, vai esfarelando, tinha quase um centímetro. Tirou porque isso causava dor em mim… pra não precisar colocar uma prótese agora.”

Veja as fotos

Reprodução Instagram Cesar Filho
Cesar Filho no hospital após operaçãoReprodução Instagram Cesar Filho/ montagem
Reprodução Instagram Cesar Filho
Cesar Filho no hospital após operaçãoReprodução Instagram Cesar Filho/ montagem
Divulgação
Cesar Filho, apresentador do “SBT Brasil”Divulgação

Sua mulher garantiu que ele está bem após a operação realizada na Hospital Vila Nova Star, SP. Ele relembrou que, quando teve covid, no início de 2021, ficou na mesma unidade de saúde.

Cesar também mostrou fazendo alguns exercícios e caminhando no hospital com a ajuda de uma profissional de saúde. Já nesta terça-feira (21/10), Elaine contou que ele passou bem a noite, sem dores, e segue se recuperando com fisioterapia após cirurgia bem sucedida.

