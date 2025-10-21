Cesar Filho é submetido a 3ª cirurgia no joelho após fortes dores

O apresentador Cesar Filho foi submetido a uma nova cirurgia no joelho nesta segunda-feira (20/10) e atualizou os seguidores sobre o procedimento. O jornalista de 65 anos explicou que foi a terceira intervenção realizada no joelho.

“Essa terceira cirurgia que eu sofro no meu joelho direito. Eu fiz ligamento cruzado, fiz cartilagem. E agora fiz uma espécie de limpeza que tinha detrito. Já estou com uma artrose no joelho. Forte, tá?”, detalhou o apresentador.

“Para tentar melhorar a minha qualidade de vida tiramos os fragmentos. Fragmentos são pedacinhos, sabe? De osso que já ficou um osso raspando no outro. Isso. E foi emparelhando. Então tinha quase um centímetro. Tirou, porque isso causava dor em mim. E o menisco, e ela falou que mexeu alguma coisa no menisco”, explicou.

Nesta terça-feira (21/10), Elaine, esposa de Cesar Filho, atualizou o estado de saúde do apresentador e disse que ele está em casa, seguindo a recuperação, com fisioterapia e cuidados especiais. “O mais importante de tudo é estar sem dores. Agora é só recuperar. Ele está se cuidando e está tudo bem”.