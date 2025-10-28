28/10/2025
César Tralli homenageia funcionária da limpeza do "Jornal Hoje": "Grato"

César Tralli mostrou os bastidores do “Jornal Hoje” antes de entrar no ar, como ocorre todas as tardes da semana. Na última segunda-feira (27/10), ele filmou a dona Silvia, responsável por deixar o estúdio impecável para ele apresentar o telejornal. O jornalista homenageou a colaboradora da limpeza e destacou o importante papel que ela tem na Globo.

Ele iniciou no Instagram: “Um pouquinho antes do jornal entrar no ar, a dona Silvia dá um trato aqui… que beleza, todo dia a senhora vem, dá esse capricho aqui, olha lá, que maravilha… nós estamos gravando [risos], é vídeo. Esse aqui é o nosso trabalho em equipe.”

“Eu gosto de mostrar como é o nosso trabalho, mostrar que a gente é grato por todas as pessoas que temos por aqui, firmes e fortes, como a senhora que eu vejo todo dia antes do jornal entrar no ar, um capricho, carinho pra deixar o estúdio todo bonitinho, arrumadinho”, continuou. Ao final, agradeceu à dona Silvia pela dedicação:

“Obrigada, viu, de coração. Deus abençoe a senhora e tudo de bom. O prazer é todo meu, dona Silvia. Bonitinha. Não vou atrapalhar, não. Daqui a pouco eu volto. Pega a luva aí.”

