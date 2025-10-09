César Tralli se emociona ao encontrar cartas da mãe morta em acidente

O jornalista César Tralli emocionou os seguidores nesta quinta-feira (9/10) ao mostrar uma pasta com cartas guardadas pela mãe, Edna Tralli, durante décadas. Ela morreu em 2022 em um acidente de avião na cidade de Paranapanema, no interior paulista.

O registro foi compartilhado justamente na data em que a morte de Edna completou três anos. Tralli contou que a mãe guardava as cartas que ele enviou à família enquanto vivia no exterior. “Dona Edna guardou tudo!”, afirmou.

Edna tinha 78 anos

O avião de pequeno porte que levava a mulher e o companheiro, de 78 anos, caiu em uma represa na região de Paranapanema (SP)

Cesar Tralli com a família

César Tralli se pronuncia sobre morte da mãe: “Gratidão eterna”

O jornalista também relembrou a época em que estudou em Londres, aos 18 anos, quando enfrentava dificuldades. “A grana mal dava pra comer. Então, toda semana eu ia até a agência dos correios no subúrbio de Londres, onde morava”, recordou.

Entre as lembranças, ele leu um bilhete escrito para a mãe em 30 de setembro de 1995, antes de embarcar novamente para a capital inglesa, onde atuou como correspondente internacional dos 24 aos 30 anos.

“Mãe, vou fazer bonito lá. Pense positivo. Continue forte e iluminada. Essa família é o que é graças à sua dedicação e ao seu amor. Tenho muito orgulho de você e vou lutar sempre como você faz, fez e fará. Minha mãe é minha fonte de inspiração e incentivo. Te amo muito, César”, dizia o recado.

Ao recordar a mãe, Tralli destacou o sentimento de “gratidão infinita” e deixou um conselho aos seguidores: “Essas memórias maravilhosas que a gente guarda para o resto da vida com amor e carinho. Se você tem memórias assim, guarde para sempre, porque isso aqui vale ouro”.