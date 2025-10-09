09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

César Tralli se emociona ao encontrar cartas da mãe morta em acidente

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cesar-tralli-se-emociona-ao-encontrar-cartas-da-mae-morta-em-acidente

O jornalista César Tralli emocionou os seguidores nesta quinta-feira (9/10) ao mostrar uma pasta com cartas guardadas pela mãe, Edna Tralli, durante décadas. Ela morreu em 2022 em um acidente de avião na cidade de Paranapanema, no interior paulista.

O registro foi compartilhado justamente na data em que a morte de Edna completou três anos. Tralli contou que a mãe guardava as cartas que ele enviou à família enquanto vivia no exterior. “Dona Edna guardou tudo!”, afirmou.

4 imagensO avião de pequeno porte que levava a mulher e o companheiro, de 78 anos, caiu em uma represa na região de Paranapanema (SP)Cesar Tralli com a famíliaCésar Tralli se pronuncia sobre morte da mãe: "Gratidão eterna"Fechar modal.1 de 4

Edna tinha 78 anos

Reprodução/Instagram2 de 4

O avião de pequeno porte que levava a mulher e o companheiro, de 78 anos, caiu em uma represa na região de Paranapanema (SP)

Reprodução3 de 4

Cesar Tralli com a família

Reprodução/Instagram4 de 4

César Tralli se pronuncia sobre morte da mãe: “Gratidão eterna”

Reprodução/Instagram

O jornalista também relembrou a época em que estudou em Londres, aos 18 anos, quando enfrentava dificuldades. “A grana mal dava pra comer. Então, toda semana eu ia até a agência dos correios no subúrbio de Londres, onde morava”, recordou.

Leia também

Entre as lembranças, ele leu um bilhete escrito para a mãe em 30 de setembro de 1995, antes de embarcar novamente para a capital inglesa, onde atuou como correspondente internacional dos 24 aos 30 anos.

“Mãe, vou fazer bonito lá. Pense positivo. Continue forte e iluminada. Essa família é o que é graças à sua dedicação e ao seu amor. Tenho muito orgulho de você e vou lutar sempre como você faz, fez e fará. Minha mãe é minha fonte de inspiração e incentivo. Te amo muito, César”, dizia o recado.

Ao recordar a mãe, Tralli destacou o sentimento de “gratidão infinita” e deixou um conselho aos seguidores: “Essas memórias maravilhosas que a gente guarda para o resto da vida com amor e carinho. Se você tem memórias assim, guarde para sempre, porque isso aqui vale ouro”.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost