César Tralli se emociona ao reler carta escrita para mãe, que faleceu há 3 anos

Escrito por Portal Leo Dias
O jornalista e apresentador Cesar Tralli emocionou seus seguidores ao relembrar a mãe, Edna Tralli, que morreu em outubro de 2022, aos 74 anos, em um acidente aéreo. Nesta quinta-feira (9/10), ele compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece lendo cartas antigas escritas por ele para a mãe e fez um desabafo sobre a saudade.

“Memórias que valem por uma vida inteira…Encontrei todas as cartas que escrevi pra minha mãe quando fui pra Londres com uma bolsa de estudos. Eu era um “menino” como ela dizia. Não tinha dinheiro pra telefonar. A grana mal dava pra comer. Então, toda semana eu ia até a agência dos correios no subúrbio de Londres, onde morava”, começou ele no texto.

Segundo Tralli, a mãe guardou cada uma das mensagens que recebeu. “Dona Edna guardou tudo! Tudo! E também todas as outras cartas e bilhetes em momentos futuros e decisivos pra mim e pra minha família. Hoje, faz exatamente 3 anos que perdi minha mãe. Mais do que saudade…sinto uma gratidão infinita por tudo que ela representa em minha existência. Te amo, mãe”, finalizou.

Edna Tralli perdeu a vida em um acidente de avião ocorrido na Represa de Jurumirim, em Paranapanema, interior de São Paulo, na tarde de 9 de outubro de 2022. Ela viajava ao lado do companheiro, Euclides Brosch, de 78 anos, que era piloto e dono da aeronave.

