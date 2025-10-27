27/10/2025
Universo POP
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Cetesb investiga mortandade de peixes na cidade de Meridiano (SP)

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cetesb-investiga-mortandade-de-peixes-na-cidade-de-meridiano-(sp)


Logo Agência Brasil

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está investigando a mortandade de peixes ocorrida no rio São José dos Dourados, na cidade de Meridiano, interior paulista. Para a Cetesb, a suspeita é de que a morte possa ter sido provocada pelo lançamento irregular de vinhaça no rio.

Segundo informações da Cetesb, técnicos da agência ambiental estiveram visitando o local no final de semana e constataram que houve o rompimento de uma tubulação de uma usina de álcool e açúcar instalada na cidade, o que poderia ter provocado o lançamento de vinhaça, que é o resíduo líquido que sobra do processo de destilação de cana-de-açúcar.

Notícias relacionadas:

Para confirmar a causa da contaminação, os técnicos coletaram água do rio e levaram para análise em laboratório.

Por meio de nota, a usina COFCO International, suspeita do vazamento, informou que o rompimento de uma adutora, ocorrido na última sexta-feira (24) foi “imediatamente contido pela equipe da empresa e não pode ser apontado como causa da mortandade de peixes que vem ocorrendo desde o dia 15 de outubro no rio São José dos Dourados”.

A mortandade dos peixes ocorre a poucos dias do início da piracema, que é o período mais importante para a reprodução dos peixes, quando eles de deslocam para as nascentes para desovar. No estado de São Paulo, a piracema ocorre a partir do dia 1º de novembro e segue até 28 de fevereiro do próximo ano. Nesse período há restrições para a pesca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost