Chá acessível ajuda a combater inflamações e a ter um sono relaxante

Por trás de uma boa noite de sono, pode estar um ritual simples: uma xícara de chá. E se, além de relaxar, essa bebida também ajudasse a cuidar da sua saúde de dentro para fora? É exatamente o que propõem o chá de camomila com gengibre — uma combinação poderosa que une alívio do estresse, sono de qualidade e ação anti-inflamatória natural.

Ao Metrópoles, o nutricionista Guilherme Lopes destaca as propriedades dessa infusão: “A camomila é rica em substâncias como apigenina e bisabolol, que atuam diretamente no sistema nervoso central, promovendo relaxamento, tranquilidade e sono profundo. Já o gengibre é um anti-inflamatório natural graças ao gingerol e ao shogaol, compostos que ajudam a modular inflamações, aliviar dores musculares e ainda favorecem a digestão.”

Ou seja, enquanto você dorme, seu corpo também trabalha — reparando tecidos, fortalecendo a imunidade e combatendo processos inflamatórios silenciosos que, com o tempo, podem prejudicar o bem-estar.

O chá de camomila oferece benefícios que melhoram o sono

Chá de gengibre ajuda a reduzir a inflamação e também contribui para a redução dos sintomas da cólica

Chá de camomila é um dos chás para combater dor de estômago

A presença de fitoquímicos no gengibre favorece a proteção do sistema nervoso contra o estresse oxidativo

Embora ostente vantagens, nem todo mundo pode sair tomando sem pensar. Guilherme alerta que, apesar de natural, o chá precisa ser consumido com consciência. “Gestantes no primeiro trimestre devem evitar o gengibre, pois pode haver estímulo de contrações. Pessoas com gastrite, refluxo ou que usam anticoagulantes também precisam consultar um profissional antes de incluir o chá na rotina.”

Melhor horário para consumir o chá

O melhor momento para aproveitar os benefícios da bebida, segundo o nutricionista, é à noite: entre 30 e 60 minutos antes de dormir. “Esse é o tempo ideal para que os compostos comecem a agir no corpo e induzam a um relaxamento progressivo”, explica.

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

A receita é simples: uma colher de chá de flores de camomila e algumas rodelas finas de gengibre fresco em uma xícara de água quente. Deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos, coe e beba sem pressa.