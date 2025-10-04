Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar estresse e cólicas menstruais

Os chás são aliados poderosos no cuidado com o bem-estar e podem ser facilmente incorporados à rotina. Uma opção bastante popular pelos efeitos positivos ao organismo é o chá de marcela, também conhecido como macela-do-campo ou camomila-nativa.

A bebida, feita a partir das flores da planta Achyrocline satureioides, tem ganhado destaque por aliviar cólicas menstruais, reduzir o estresse e contribuir para a boa digestão.

A nutricionista Beatriz Fausto, que atende em Brasília, explica que os compostos presentes na marcela são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Dentre eles, destacam-se os flavonoides, terpenoides, carotenoides, cumarinas, esteroides e polissacarídeos”, diz.

Leia também

O nutrólogo Diego Torrico, da Clínica Penchel, em Belo Horizonte, reforça que a infusão reúne substâncias que beneficiam o organismo de diferentes formas.

“Esse chá pode ajudar a aliviar diversas dores, como cólicas menstruais, além de reduzir a ansiedade, melhorar a digestão, promover o sono e fortalecer o sistema imunológico“, explica.

Além do efeito calmante, a bebida é rica em vitaminas do complexo B e em minerais como cálcio e magnésio, que favorecem tanto a função digestiva quanto a cognitiva. Por isso, é uma alternativa natural para quem busca relaxar e cuidar da saúde de forma mais leve.

A melhor hora para consumir

O chá de marcela pode ser tomado em diferentes momentos do dia, mas o consumo à noite costuma ser o mais indicado.

Segundo Torrico, as propriedades relaxantes tornam a bebida ideal antes de dormir. “Embora não haja um horário recomendado, muitas pessoas preferem tomá-lo à noite devido às suas propriedades relaxantes, que auxiliam no sono”, orienta.

O chá de marcela pode ser um aliado para aliviar diversas condições, como cólicas menstruais, ansiedade e problemas digestivos

Quem deve evitar o consumo?

Embora traga diversos benefícios, o chá de marcela deve ser consumido com cuidado em algumas situações. Gestantes e lactantes devem evitar a bebida. “Um estudo em ratos mostrou que a planta interferiu na gestação dos camundongos. Portanto, não é indicado o consumo do chá por mulheres nessas fases”, alerta Beatriz.

Pessoas com histórico de alergia a plantas da família Asteraceae — que inclui camomila, arnica e girassol — também precisam ter cuidado, já que podem apresentar reações adversas.

Torrico lembra que, mesmo se tratando de um produto natural, a orientação profissional é essencial. “É sempre recomendável consultar um médico, nutrólogo, endocrinologista ou nutricionista antes de consumir qualquer chá regularmente. Assim como os medicamentos, os chás possuem princípios ativos das plantas e podem ter efeitos no organismo”, explica.

Como preparar o chá de marcela

O preparo do chá de marcela é simples e pode ser feito com as flores secas da planta.

Ingredientes:

1 colher de chá de flores secas de marcela (cerca de 1 g);

200 ml de água.

Modo de preparo:

Ferva a água, desligue o fogo e acrescente as flores. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos e sirva. Se preferir, pode adoçar com mel ou acrescentar limão para um sabor mais cítrico.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!