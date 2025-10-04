04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar estresse e cólicas menstruais

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cha-anti-inflamatorio-ajuda-a-aliviar-estresse-e-colicas-menstruais

Os chás são aliados poderosos no cuidado com o bem-estar e podem ser facilmente incorporados à rotina. Uma opção bastante popular pelos efeitos positivos ao organismo é o chá de marcela, também conhecido como macela-do-campo ou camomila-nativa.

A bebida, feita a partir das flores da planta Achyrocline satureioides, tem ganhado destaque por aliviar cólicas menstruais, reduzir o estresse e contribuir para a boa digestão.

A nutricionista Beatriz Fausto, que atende em Brasília, explica que os compostos presentes na marcela são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Dentre eles, destacam-se os flavonoides, terpenoides, carotenoides, cumarinas, esteroides e polissacarídeos”, diz.

Leia também

O nutrólogo Diego Torrico, da Clínica Penchel, em Belo Horizonte, reforça que a infusão reúne substâncias que beneficiam o organismo de diferentes formas.

“Esse chá pode ajudar a aliviar diversas dores, como cólicas menstruais, além de reduzir a ansiedade, melhorar a digestão, promover o sono e fortalecer o sistema imunológico“, explica.

Além do efeito calmante, a bebida é rica em vitaminas do complexo B e em minerais como cálcio e magnésio, que favorecem tanto a função digestiva quanto a cognitiva. Por isso, é uma alternativa natural para quem busca relaxar e cuidar da saúde de forma mais leve.

A melhor hora para consumir

O chá de marcela pode ser tomado em diferentes momentos do dia, mas o consumo à noite costuma ser o mais indicado.

Segundo Torrico, as propriedades relaxantes tornam a bebida ideal antes de dormir. “Embora não haja um horário recomendado, muitas pessoas preferem tomá-lo à noite devido às suas propriedades relaxantes, que auxiliam no sono”, orienta.

mãos femininas bebendo chá marcela. MetrópolesO chá de marcela pode ser um aliado para aliviar diversas condições, como cólicas menstruais, ansiedade e problemas digestivos

Quem deve evitar o consumo?

Embora traga diversos benefícios, o chá de marcela deve ser consumido com cuidado em algumas situações. Gestantes e lactantes devem evitar a bebida. “Um estudo em ratos mostrou que a planta interferiu na gestação dos camundongos. Portanto, não é indicado o consumo do chá por mulheres nessas fases”, alerta Beatriz.

Pessoas com histórico de alergia a plantas da família Asteraceae — que inclui camomila, arnica e girassol — também precisam ter cuidado, já que podem apresentar reações adversas.

Torrico lembra que, mesmo se tratando de um produto natural, a orientação profissional é essencial. “É sempre recomendável consultar um médico, nutrólogo, endocrinologista ou nutricionista antes de consumir qualquer chá regularmente. Assim como os medicamentos, os chás possuem princípios ativos das plantas e podem ter efeitos no organismo”, explica.

Como preparar o chá de marcela

O preparo do chá de marcela é simples e pode ser feito com as flores secas da planta.

Ingredientes:

  • 1 colher de chá de flores secas de marcela (cerca de 1 g);
  • 200 ml de água.

Modo de preparo:

Ferva a água, desligue o fogo e acrescente as flores. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos e sirva. Se preferir, pode adoçar com mel ou acrescentar limão para um sabor mais cítrico.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost