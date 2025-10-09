Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e estresse

Conhecida por suas flores amarelas e uso tradicional na medicina natural, a erva-de-são-joão (Hypericum perforatum) tem propriedades calmantes e anti-inflamatórias. O chá preparado a partir da planta é associado à melhora do humor e à redução de sintomas leves de ansiedade, estresse e insônia.

Os compostos ativos da erva atuam em neurotransmissores relacionados ao equilíbrio emocional, o que explica seus efeitos sobre o bem-estar. No entanto, o chá deve ser visto como complemento e não como substituto de tratamentos médicos convencionais.

Leia também

Compostos do chá de erva-de-são-joão

O chá é amplamente utilizado por sua ação calmante e antioxidante. Ele auxilia na regulação emocional, melhora o sono e reduz sintomas de ansiedade leve, proporcionando sensação de relaxamento e estabilidade emocional.

Esses efeitos se devem a dois compostos principais: hipericina e hiperforina. Essas substâncias agem no sistema nervoso central, modulando neurotransmissores como serotonina e dopamina, que estão diretamente ligados ao humor e à sensação de prazer.

Além da ação sobre o sistema nervoso, a planta também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudando a combater o estresse oxidativo e favorecendo o equilíbrio do organismo. Natashe Nassif, nutricionista que atende em São Paulo, explica que o consumo diário da bebida pode contribuir para outros aspectos da saúde.

“Por ter efeito relaxante e levemente digestivo, o chá auxilia no descanso noturno e na digestão. Indiretamente, ao reduzir o estresse, também favorece a imunidade, já que o equilíbrio emocional tem impacto direto sobre o sistema imune”, completa Natashe.

Principais benefícios do chá de erva-de-são-joão

Reduz sintomas leves de ansiedade e estresse.

Melhora a qualidade do sono e promove relaxamento.

Atua como antioxidante e anti-inflamatório natural.

Auxilia na digestão e no bem-estar intestinal.

Contribui para o equilíbrio emocional e mental.

Modo de preparo do chá de erva-de-são-joão

O preparo correto é essencial para preservar as propriedades da erva. A infusão deve ser feita com água quente, mas sem ferver a planta, para evitar a degradação dos compostos ativos.

A proporção ideal é de 1 a 2 gramas da erva seca (aproximadamente uma colher de chá) para 200 ml de água quente. Basta despejar a água sobre a erva, tampar e deixar em infusão por cinco a 10 minutos. Depois, é só coar e consumir logo em seguida.

O consumo seguro é de duas a três xícaras por dia, sempre de forma moderada. Exceder essa quantidade pode causar desconfortos gastrointestinais ou sensibilidade à luz solar, uma vez que a erva pode aumentar a fotossensibilidade da pele.

Além de efeito calmante, a erva-de-são-joão pode influenciar a digestão e a qualidade do sono quando consumida em infusão

Contraindicações do chá de erva-de-são-joão

Apesar dos benefícios, o chá não é indicado para todas as pessoas. A erva-de-são-joão pode interferir no metabolismo de diversos medicamentos, reduzindo sua eficácia.

Isso ocorre porque ela acelera o processo de metabolização no fígado, fazendo com que certos remédios sejam eliminados mais rapidamente do organismo. Esthela Oliveira, nutróloga e médica do esporte no Hospital Israelita Albert Einstein, explica que existem alguns grupos de risco em relação ao consumo do chá.

“Gestantes sempre têm que evitar, as mulheres que estão amamentando, crianças, pessoas com transtornos psiquiátricos graves, ou pessoas que estão fazendo tratamento medicamentoso de uso contínuo com antidepressivo e anticoncepcional, por exemplo”, aconselha.

Entre os medicamentos que podem ter a ação prejudicada estão anticoncepcionais, antidepressivos, anticoagulantes, imunossupressores e antivirais. Por isso, o uso deve ser sempre orientado por um médico. O consumo também deve ser evitado nas seguintes situações:

Pacientes em pré-operatório: o chá pode interferir na coagulação e na ação de anestésicos.

o chá pode interferir na coagulação e na ação de anestésicos. Pessoas com sensibilidade à luz: a erva pode aumentar a fotossensibilidade da pele.

Embora o chá de erva-de-são-joão ofereça benefícios para a saúde, ele não substitui hábitos saudáveis. Para obter resultados consistentes, é fundamental manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regular e seguir orientações médicas quando necessário.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!