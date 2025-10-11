11/10/2025
Chá anti-inflamatório auxilia na digestão e no controle da glicose

Em tempos de correria, ansiedade e refeições improvisadas, os desconfortos no estômago viraram quase rotina. Mas a solução pode estar bem ali — no quintal, no sítio da avó ou mesmo no mercado de ervas. O chá de folha de goiabeira, tradicional na medicina popular, começa a ganhar novo fôlego por seus efeitos reais na saúde digestiva e metabólica.

“As folhas de goiabeira são ricas em flavonoides como a quercetina, taninos e ácidos fenólicos, compostos com forte ação anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana”, explica o nutricionista Guilherme Lopes.

O chá de goiabeira, feito com suas folhas, é uma bebida tradicional com propriedades que auxiliam na digestão, no tratamento de diarreia e cólicas, na saúde da pele e bucal, e na melhora do sono

Mais do que digestão: o que o chá pode fazer por você

Para quem sofre com intestino desregulado, gases, ou episódios de diarreia leve, o chá pode ser um alívio suave e natural. “Ele atua diretamente sobre inflamações intestinais e ajuda a combater microrganismos que causam desequilíbrio na flora”, afirma Guilherme.

Mas os benefícios não param aí. Por ser rico em antioxidantes, o chá também ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres — um dos responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo desenvolvimento de doenças metabólicas.

“Alguns estudos já apontam que os compostos das folhas de goiabeira podem contribuir no controle da glicose e do colesterol, ajudando na prevenção de condições como diabetes tipo 2 e dislipidemias”, completa o nutricionista.

Como fazer o chá da folha de goiabeira do jeito certo

Nada de complicação. Para preparar o chá, Guilherme recomenda:

  • De 5 a 10 folhas frescas ou secas da goiabeira;
  • 1 litro de água;
  • Ferver a água, adicionar as folhas, desligar o fogo e tampar;
  • Deixar em infusão por 10 minutos;
  • Coar e consumir morno.

O recomendado, segundo o nutricionista, é tomar até duas xícaras por dia, de preferência após as refeições, quando o organismo está mais ativo na digestão. O chá também pode ser utilizado de forma tópica, como compressa, para aliviar pequenas irritações de pele ou auxiliar na cicatrização de feridas leves, graças à sua ação antisséptica.

Nem tudo que é natural é inofensivo

Embora o chá de folha de goiabeira seja considerado seguro, o nutricionista faz um alerta importante: moderação é essencial.

“O consumo excessivo pode causar constipação, devido à alta presença de taninos, que reduzem o trânsito intestinal. Além disso, pessoas que já fazem uso de medicamentos para controlar a glicemia ou a pressão arterial devem ter cautela, pois o chá pode potencializar esses efeitos.”

Gestantes, lactantes e indivíduos com condições específicas no trato gastrointestinal também devem consultar um profissional antes de iniciar o uso frequente.

