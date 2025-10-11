Chá anti-inflamatório auxilia na digestão e no controle da glicose

Em tempos de correria, ansiedade e refeições improvisadas, os desconfortos no estômago viraram quase rotina. Mas a solução pode estar bem ali — no quintal, no sítio da avó ou mesmo no mercado de ervas. O chá de folha de goiabeira, tradicional na medicina popular, começa a ganhar novo fôlego por seus efeitos reais na saúde digestiva e metabólica.
Leia também
-
Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e estresse
-
Chá anti-inflamatório melhora digestão e fortalece imunidade
-
Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar os sintomas da menopausa
-
Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar estresse e cólicas menstruais
“As folhas de goiabeira são ricas em flavonoides como a quercetina, taninos e ácidos fenólicos, compostos com forte ação anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana”, explica o nutricionista Guilherme Lopes.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
O chá de goiabeira, feito com suas folhas, é uma bebida tradicional com propriedades que auxiliam na digestão, no tratamento de diarreia e cólicas, na saúde da pele e bucal, e na melhora do sono
Mais do que digestão: o que o chá pode fazer por você
Para quem sofre com intestino desregulado, gases, ou episódios de diarreia leve, o chá pode ser um alívio suave e natural. “Ele atua diretamente sobre inflamações intestinais e ajuda a combater microrganismos que causam desequilíbrio na flora”, afirma Guilherme.
Mas os benefícios não param aí. Por ser rico em antioxidantes, o chá também ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres — um dos responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo desenvolvimento de doenças metabólicas.
“Alguns estudos já apontam que os compostos das folhas de goiabeira podem contribuir no controle da glicose e do colesterol, ajudando na prevenção de condições como diabetes tipo 2 e dislipidemias”, completa o nutricionista.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo
Getty Images2 de 5
Eles podem ser consumidos quentes ou frios
Getty Images3 de 5
Beber chá pode acelerar o metabolismo
Getty Images 4 de 5
Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso
Getty Images5 de 5
A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta
Getty Images
Como fazer o chá da folha de goiabeira do jeito certo
Nada de complicação. Para preparar o chá, Guilherme recomenda:
- De 5 a 10 folhas frescas ou secas da goiabeira;
- 1 litro de água;
- Ferver a água, adicionar as folhas, desligar o fogo e tampar;
- Deixar em infusão por 10 minutos;
- Coar e consumir morno.
O recomendado, segundo o nutricionista, é tomar até duas xícaras por dia, de preferência após as refeições, quando o organismo está mais ativo na digestão. O chá também pode ser utilizado de forma tópica, como compressa, para aliviar pequenas irritações de pele ou auxiliar na cicatrização de feridas leves, graças à sua ação antisséptica.
Nem tudo que é natural é inofensivo
Embora o chá de folha de goiabeira seja considerado seguro, o nutricionista faz um alerta importante: moderação é essencial.
“O consumo excessivo pode causar constipação, devido à alta presença de taninos, que reduzem o trânsito intestinal. Além disso, pessoas que já fazem uso de medicamentos para controlar a glicemia ou a pressão arterial devem ter cautela, pois o chá pode potencializar esses efeitos.”
Gestantes, lactantes e indivíduos com condições específicas no trato gastrointestinal também devem consultar um profissional antes de iniciar o uso frequente.