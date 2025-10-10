10/10/2025
Chá anti-inflamatório auxilia na saúde do fígado e melhora a digestão

Cuidar do corpo vai muito além da alimentação equilibrada. Entre as opções naturais que podem complementar esse cuidado, está o consumo de chás como o de boldo. Feito com as folhas da planta Peumus boldus, a bebida é tradicionalmente usada como um remédio caseiro para aliviar problemas ligados ao estômago e ao fígado.

Rico em compostos bioativos, o chá de boldo é conhecido por ajudar na digestão, reduzir gases e amenizar cólicas intestinais. Suas propriedades anti-inflamatórias também favorecem o equilíbrio do sistema digestivo e contribuem para a saúde hepática.

Propriedades e benefícios do boldo

Graças a substâncias como a boldina e o ácido rosmarínico, o chá atua reduzindo a inflamação e a acidez estomacal, o que ajuda a aliviar sintomas de gastrite. Além disso, estimula a produção de bile, essencial para o bom funcionamento do fígado e para a digestão de gorduras.

“É um chá bem amargo e, por isso, é bom para o fígado. Ajuda a diminuir problemas digestivos e hepáticos”, explicou a nutricionista Carla de Castro, da Clínica Sallva, em Brasília.

A nutricionista Julia Marques, especialista em nutrição clínica funcional, complementa que o boldo também possui efeito antimicrobiano.

“O boldo contém compostos como a boldina, substância capaz de inibir o crescimento de bactérias, fungos e microrganismos. A infusão pode evitar infecções, especialmente as intestinais”, afirma.

Além dos benefícios digestivos, estudos iniciais apontam que o boldo pode contribuir no alívio de dores de cabeça e desconfortos estomacais, graças às propriedades anti-inflamatórias e analgésicas.

Como preparar o chá de boldo?

  • O chá de boldo pode ser feito com folhas frescas ou secas, dependendo da disponibilidade.
  • A quantidade indicada é de uma colher de chá das folhas secas ou de duas a três folhas frescas.
  • Comece fervendo 200 ml de água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo.
  • Adicione o boldo à água quente, tampe e deixe a infusão descansar por 5 a 10 minutos.
  • Após esse tempo, coe a bebida e consuma morna, sem adição de açúcar ou adoçantes.

chá de boldoO chá de boldo ajuda a emagrecer e protege o fígado

Contraindicações

Apesar dos benefícios, o consumo em excesso pode causar efeitos colaterais como náuseas, diarreia e sobrecarga do fígado. Por isso, a orientação é consumir com moderação e, sempre que possível, com acompanhamento profissional.

