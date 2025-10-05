Chá anti-inflamatório melhora digestão e fortalece imunidade

Incluir chás na rotina diária pode trazer benefícios para a saúde e o chá de faveiro é um exemplo disso. Conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ele ajuda a melhorar a digestão e a saúde do fígado e estimular a eliminação de toxinas.
Segundo a nutricionista Laila Balbio, do Espaço Hi, em São Paulo, a bebida contém compostos fenólicos, flavonoides e taninos. “Essas substâncias neutralizam radicais livres, protegem as células e colaboram para o bom funcionamento do organismo, podendo até retardar o envelhecimento precoce”, afirma.
O nutricionista Fernando Castro, de Brasília, aponta que, além desses efeitos, o chá de faveiro traz outros benefícios importantes.
“Entre os efeitos mais relevantes estão o equilíbrio do colesterol e do açúcar no sangue, melhora da digestão, e o apoio à saúde do fígado”, diz.
Diferença entre espécies e segurança no consumo
Laila ressalta que nem todas as plantas chamadas de faveiro são seguras. “As mais conhecidas e consideradas adequadas para o consumo são o Dimorphandra mollis e o Dimorphandra gardneriana.
É importante comprar de fontes confiáveis, com identificação botânica correta, para evitar riscos à saúde”, alerta.
Contraindicações de consumo
O consumo diário não é recomendado. “Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com problemas no fígado ou rins devem evitar a bebida”, afirma Fernando.
Leia também
-
Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar os sintomas da menopausa
-
Chá anti-inflamatório ajuda a aliviar estresse e cólicas menstruais
-
Chá verde é anti-inflamatório e pode ajudar na perda de peso
-
Chá anti-inflamatório ajuda a emagrecer e alivia sintoma respiratório
A nutricionista Laila reforça ainda que, por conter taninos em quantidade elevada, o uso contínuo pode irritar o estômago e dificultar a absorção de minerais como ferro e cálcio. “O chá deve ser consumido por períodos curtos e em quantidades moderadas”, destaca.
Como preparar o chá de faveiro?
O preparo é simples. Basta ferver uma colher de chá das cascas secas da planta para cada xícara de água por cerca de dez minutos, coar e consumir morno.
A recomendação, segundo Laila, é não ultrapassar duas xícaras por dia e não usar por mais de uma semana seguida. Mesmo natural, o chá de faveiro exige cuidado com a procedência da planta.
Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!