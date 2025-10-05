05/10/2025
Chá anti-inflamatório melhora digestão e fortalece imunidade

Incluir chás na rotina diária pode trazer benefícios para a saúde e o chá de faveiro é um exemplo disso. Conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ele ajuda a melhorar a digestão e a saúde do fígado e estimular a eliminação de toxinas.

Segundo a nutricionista Laila Balbio, do Espaço Hi, em São Paulo, a bebida contém compostos fenólicos, flavonoides e taninos. “Essas substâncias neutralizam radicais livres, protegem as células e colaboram para o bom funcionamento do organismo, podendo até retardar o envelhecimento precoce”, afirma.

O nutricionista Fernando Castro, de Brasília, aponta que, além desses efeitos, o chá de faveiro traz outros benefícios importantes.

“Entre os efeitos mais relevantes estão o equilíbrio do colesterol e do açúcar no sangue, melhora da digestão, e o apoio à saúde do fígado”, diz.

Diferença entre espécies e segurança no consumo

Laila ressalta que nem todas as plantas chamadas de faveiro são seguras. “As mais conhecidas e consideradas adequadas para o consumo são o Dimorphandra mollis e o Dimorphandra gardneriana.

É importante comprar de fontes confiáveis, com identificação botânica correta, para evitar riscos à saúde”, alerta.

Contraindicações de consumo

O consumo diário não é recomendado. “Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com problemas no fígado ou rins devem evitar a bebida”, afirma Fernando.

A nutricionista Laila reforça ainda que, por conter taninos em quantidade elevada, o uso contínuo pode irritar o estômago e dificultar a absorção de minerais como ferro e cálcio. “O chá deve ser consumido por períodos curtos e em quantidades moderadas”, destaca.

Como preparar o chá de faveiro?

O preparo é simples. Basta ferver uma colher de chá das cascas secas da planta para cada xícara de água por cerca de dez minutos, coar e consumir morno.

A recomendação, segundo Laila, é não ultrapassar duas xícaras por dia e não usar por mais de uma semana seguida. Mesmo natural, o chá de faveiro exige cuidado com a procedência da planta.

