11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Chá anti-inflamatório pode ajudar nos sintomas da menopausa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cha-anti-inflamatorio-pode-ajudar-nos-sintomas-da-menopausa

O chá de amora, preparado com as folhas ou com as frutas da amoreira, é uma das infusões naturais mais populares entre quem busca fortalecer a saúde de forma simples.

A bebida é rica em antioxidantes, vitaminas e minerais — e embora não substitua tratamentos médicos, pode contribuir para o bem-estar geral e até aliviar sintomas da menopausa.

A farmacêutica Ângela Xavier explica que a amora contém antocianinas, compostos com efeito antioxidante e anti-inflamatório. “A amora contém antocianinas, antioxidantes com efeito anti-inflamatório, e pode reforçar a memória de curto prazo”, afirma.

Leia também

Além disso, o chá possui desoxinogiricina, substância que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos, equilibrando a glicemia.

Outro destaque do chá de amora está nas folhas, que possuem compostos bioativos capazes de interagir com receptores hormonais femininos.

A nutricionista Adriana Stavro explica que “as folhas possuem compostos bioativos que se ligam aos receptores do estradiol e favorecem a redução da temperatura corporal, reduzindo os fogachos”. Por isso, a infusão é frequentemente associada ao alívio de sintomas da menopausa.

Além dos efeitos hormonais, o chá é uma fonte natural de cálcio — um quilo de amora desidratada contém cerca de 8,2 gramas do mineral, contra 1,2 grama presente em um litro de leite integral.

A bebida também fornece vitaminas C e K, magnésio, fósforo e potássio, nutrientes que contribuem para o fortalecimento dos ossos e do sistema imunológico.

Ponto a ponto: precauções e quem deve evitar

  • Gestantes e lactantes devem evitar o consumo, pois não há estudos suficientes sobre segurança.
  • Pessoas com diabetes precisam ter cuidado, já que o chá pode potencializar o efeito de medicamentos e causar hipoglicemia.
  • Quem tem pressão baixa deve consumir com moderação, pois a infusão pode reduzir ainda mais a pressão.
  • Pacientes com problemas renais ou hepáticos devem consultar o médico antes do uso.
  • Indivíduos com distúrbios de coagulação ou que usam anticoagulantes precisam evitar o consumo.
  • Pessoas com constipação crônica também devem evitar, já que o chá pode agravar o quadro.
  • O consumo excessivo (mais de três xícaras por dia) pode causar desconfortos digestivos e prejudicar a absorção de ferro e cálcio.

Como preparar o chá de amora

Para preparar, use de 5 a 10 folhas frescas ou secas de amora (ou uma colher de sopa da fruta para cada xícara). Aqueça a água até ferver, desligue o fogo e adicione o ingrediente.

Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, com o recipiente tampado. Em seguida, coe e consuma morno ou gelado. O ideal é não ferver o chá diretamente, para não perder compostos bioativos, e não ultrapassar três xícaras por dia.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost