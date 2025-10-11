Chá anti-inflamatório pode ajudar nos sintomas da menopausa

O chá de amora, preparado com as folhas ou com as frutas da amoreira, é uma das infusões naturais mais populares entre quem busca fortalecer a saúde de forma simples.

A bebida é rica em antioxidantes, vitaminas e minerais — e embora não substitua tratamentos médicos, pode contribuir para o bem-estar geral e até aliviar sintomas da menopausa.

A farmacêutica Ângela Xavier explica que a amora contém antocianinas, compostos com efeito antioxidante e anti-inflamatório. “A amora contém antocianinas, antioxidantes com efeito anti-inflamatório, e pode reforçar a memória de curto prazo”, afirma.

Além disso, o chá possui desoxinogiricina, substância que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos, equilibrando a glicemia.

Outro destaque do chá de amora está nas folhas, que possuem compostos bioativos capazes de interagir com receptores hormonais femininos.

A nutricionista Adriana Stavro explica que “as folhas possuem compostos bioativos que se ligam aos receptores do estradiol e favorecem a redução da temperatura corporal, reduzindo os fogachos”. Por isso, a infusão é frequentemente associada ao alívio de sintomas da menopausa.

Além dos efeitos hormonais, o chá é uma fonte natural de cálcio — um quilo de amora desidratada contém cerca de 8,2 gramas do mineral, contra 1,2 grama presente em um litro de leite integral.

A bebida também fornece vitaminas C e K, magnésio, fósforo e potássio, nutrientes que contribuem para o fortalecimento dos ossos e do sistema imunológico.

Ponto a ponto: precauções e quem deve evitar

Gestantes e lactantes devem evitar o consumo , pois não há estudos suficientes sobre segurança.

, pois não há estudos suficientes sobre segurança. Pessoas com diabetes precisam ter cuidado, já que o chá pode potencializar o efeito de medicamentos e causar hipoglicemia.

Quem tem pressão baixa deve consumir com moderação , pois a infusão pode reduzir ainda mais a pressão.

, pois a infusão pode reduzir ainda mais a pressão. Pacientes com problemas renais ou hepáticos devem consultar o médico antes do uso.

Indivíduos com distúrbios de coagulação ou que usam anticoagulantes precisam evitar o consumo .

. Pessoas com constipação crônica também devem evitar , já que o chá pode agravar o quadro.

, já que o chá pode agravar o quadro. O consumo excessivo (mais de três xícaras por dia) pode causar desconfortos digestivos e prejudicar a absorção de ferro e cálcio.

Como preparar o chá de amora

Para preparar, use de 5 a 10 folhas frescas ou secas de amora (ou uma colher de sopa da fruta para cada xícara). Aqueça a água até ferver, desligue o fogo e adicione o ingrediente.

Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, com o recipiente tampado. Em seguida, coe e consuma morno ou gelado. O ideal é não ferver o chá diretamente, para não perder compostos bioativos, e não ultrapassar três xícaras por dia.

