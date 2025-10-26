26/10/2025
Chama chuva? Entenda relação entre canto das cigarras e precipitações

Assim que começa o canto das cigarras, muitas pessoas já pensam: “Lá vem o período de chuvas”. No entanto, de acordo com um especialista entrevistado pelo Metrópoles, a relação entre o inseto e as precipitações não é tão simples assim.

Na verdade, os animais não “soltam a voz” do nada. O processo é uma associação entre as mudanças no ambiente — como a chegada das chuvas — e respostas fisiológicas ligadas à regulação hormonal e a idade dos insetos.

“Quando o ambiente sinaliza a chegada das chuvas, o sistema nervoso das cigarras interpreta essa mudança e estimula a transição para a fase adulta. Isso por meio dos hormônios da muda e o juvenil, que regulam a transição entre a forma juvenil e a fase adulta das cigarras”, explica o professor de ciências biológicas Fabrício Escarlate, do Centro Universitário de Brasília (CEUB).

De acordo com Escarlate, as cigarras não detectam que as chuvas estão chegando, mas sim respondem a estímulos provocados pelas alterações no ambiente.

A temporada chuvosa também coincide com o período reprodutivo dos insetos devido à quantidade de recursos disponíveis à época. Escarlate diz que ambientes sazonais – que tem variações de chuva periódicas e previsíveis – ajudam no ciclo reprodutivo das cigarras. O cerrado brasileiro é bom exemplo disso.

“Essa relação entre cigarras e chuva pode variar em diferentes regiões e biomas, dependendo das condições ambientais específicas”, diz o docente.

Todas cigarras cantam?

Não. A cantoria das cigarras é feita apenas pelos machos. Eles utilizam a técnica para atrair as fêmeas para o acasalamento. Utilizando os 11 órgãos no abdômen, chamados órgãos cimbálicos, os sons podem atingir mais de 120 decibéis. “Soltar a voz” é um passo essencial para a reprodução da espécie.

