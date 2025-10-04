chama-o-var!-equipe-de-vini-jr.-explica-para-quem-ele-dedicou-o-gol

Minutos após o Portal LeoDias publicar que Vini Jr. teria feito um gol em homenagem à Virginia Fonseca, a equipe do jogador procurou a reportagem para esclarecer que o jogador, na verdade, mandou uma mensagem para um amigo: “Wesley, para ti, te amo”.

Segundo a assessoria do jogador, Wesley tem passado por problemas de saúde. Vini aproveitou a câmera para mandar uma mensagem para ele.

Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do Villareal Reprodução: X/@realmadrid Vini Jr comemora gol com a torcida do Real Madrid Reprodução/X: @realmadrid Vini Jr Reprodução/X: @realmadrid Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no Bernabéu Reprodução/X: @realmadrid @virginia

No entanto, o craque fez o segundo gol na partida minutos depois e apontou para o camarote onde estava Virginia, amigos de Vini e familiares.