chama-o-var!-equipe-de-vini-jr.-explica-para-quem-ele-dedicou-o-gol

Minutos após o Portal LeoDias publicar que Vini Jr. teria feito um gol em homenagem à Virginia Fonseca, a equipe do jogador procurou a reportagem para esclarecer que o jogador, na verdade, mandou uma mensagem para um amigo: “Wesley, para ti, te amo”.
Segundo a assessoria do jogador, Wesley tem passado por problemas de saúde. Vini aproveitou a câmera para mandar uma mensagem para ele.
No entanto, o craque fez o segundo gol na partida minutos depois e apontou para o camarote onde estava Virginia, amigos de Vini e familiares.
