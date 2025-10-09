09/10/2025
Chamada de “cabeçuda”, Jojo Todynho reage e detona: “Se enxerga”

A influenciadora Jojo Todynho, que emagreceu mais de 80 quilos após uma cirurgia bariátrica, não gostou de ter a aparência criticada e resolveu rebater. A famosa, que hoje tem uma rotina intensa de treinos e dieta, foi alvo de um comentário maldoso no Instagram e reagiu com ironia. “Tua carranca também não é legal”, disse.

O que rolou?

A ex-funkeira abriu uma caixinha de perguntas nos stories e foi criticada por uma internauta, que reclamou que a cabeça de Jojo está “desproporcional”. “Sua cabeça está desbroponal [desproporcional] e o seu corpo está orível [horrível]”, escreveu a seguidora na mensagem.

Ao responder a provocação, Jojo Todynho ironizou os erros de português cometidos pela internauta e também zombou da aparência dela. “Sinceramente, eu queria entender o seu português. Queria entender uma pessoa que fala sobre a cabeça do outro, mas não vê a própria cabeça”, começou.

“Porque esse seu cabelo de boneca não tá legal minha amiga. Vê bem se você tá podendo falar de alguém, hein gata. Se enxerga, olha pra dentro de si, pro seu interior, tua carranca também não é legal. Aí junta a carranca, o cabelo e o português, fica ruim pro teu lado hein”, completou a influenciadora.

Ainda nos stories, Jojo Todynho falou sobre sua relação com o namorado, Thiago Gonçalves, e se pretende ter filhos com ele. “O futuro a Deus pertence, sobre filho, sobre casamento, sobre viver junto, tá na mão de Deus. Ele está no controle, nada com pressa. Vamos aproveitando. Tudo na nossa vida a gente tem que fazer com certeza e com Deus no começo, no meio e no fim das nossas vidas.”

Treta

Recentemente, Jojo Todynho voltou a usar as redes sociais para desabafar sobre a polêmica envolvendo um vendedor ambulante. Após ela afirmar que não ajudará pessoas que pedirem dinheiro, a famosa disse que a única obrigação que tem é com sua avó e aproveitou para mandar um recado afiado aos seguidores. “Ninguém é obrigado a nada”, detonou.

No novo vídeo, a famosa reforçou seu pensamento e disse que a única pessoa que tem obrigação de ajudar é sua avó, que a criou. “Eu não tenho obrigação, a única obrigação que eu tenho de ajudar é a minha avó. A gente ajuda e faz pelas pessoas quando a gente quer e se a gente puder fazer, mas isso não é uma obrigação”, reforçou.

