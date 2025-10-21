Chamado de “líder do tráfico”, Petro pede que EUA usem dados “reais”

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reuniu-se nesta terça-feira (21/10) com o embaixador do país nos Estados Unidos, Daniel García-Peña para o impasse nas relações bilaterais após trocar ofensas com Donald Trump. Segundo o governo colombiano, o encontro enfatizou “números reais no combate às drogas na Colômbia”.

“Na reunião, longa, franca e construtiva, o presidente Gustavo Petro Urrego reafirmou o compromisso do governo nacional com a expansão do programa de substituição de cultivos ilícitos e sua importância para o país. Reiterou também a importância de os Estados Unidos se basearem em números reais no combate às drogas na Colômbia”, comunicou o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia.

O assunto sobre o combate ao tráfico ocorre após Trump chamar Petro de “líder do tráfico ilegal de drogas” e acusá-lo de incentivar “fortemente” a produção em massa de drogas na Colômbia. O líder norte-americano alega que Petro não toma medidas para impedir o tráfico internacional e, por este motivo, anunciou a suspensão de subsídios a Colômbia.

Ainda na reunião com os representantes diplomáticos na relação EUA-Colômbia, Petro enfatizou que o governo colombiano tem uma comissão investigativa para mensurar a produção de cultivos de folha de coca (planta que fabrica a a cocaína) e que Trump se baseou em dados sobre o tráfico que continham erros e não foram corrigidos.

Segundo o líder colombiano, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, que publica relatórios sobre a produção mundial de drogas ilícitas, reconheceu o equívoco. A Chancelaria da Colômbia reafirmou o compromisso em aprimorar as estratégias de combate às drogas e deseja que estes eforços continuem em parceria com os EUA. A reunião também contou com a presença do Encarregado de Negócios dos EUA na Colômbia, John McNamara.

“O governo atual é o que mais apreendeu coca, não só em volume, mas também em relação ao crescimento das plantações de folha de coca.Os números da política antidrogas implementada pelo ministro da Defesa, Pedro Arnulfo Sánchez, são claros: o cultivo de folhas de coca começou a desacelerar em 2021, caindo 43%; em 2022, caiu 13%; em 2023, caiu 9,8%; e em 2024, caiu apenas 3%”, disse o Ministério, em nota.

As tensões entre EUA e Colômbia se intensificaram após Petro dizer que autoridades norte-americanas “cometeram assassinatos e violaram nossa soberania em águas territoriais”, referindo-se à morte de um pescador colombiano, que, segundo o governo da Colômbia, não tinha vínculos com o narcotráfico.

O governo norte-americano argumenta que as operações em águas do Caribe são para combater o narcotráfico e que todas as embarcações destruídas eram de origem venezuelana e estava transportando drogas em direção aos EUA.