champions-feminina:-barcelona-goleia-bayern-em-estreia;-veja-placares

Começou nesta terça-feira (7/10) a disputa da Champions League Feminina. Com quatro confrontos, o maior torneio europeu entre clubes teve início com direito a goleada entre gigantes equipes. O Barcelona, de Aitana Bonmati, venceu o Bayern de Munique por 7 x 1, com doblete de Ewa Pajor, jogadora que venceu a chuteira de ouro na temporada, ao lado de Gyokeres.

Além da partida, a estreia também contou com os seguintes confrontos:

Juventus 2 x 1 Benfica

Paris FC 2 x 2 Oud-Heverlee Leuven

Arsenal 1 x 2 Olympique Lyonnais

A primeira rodada ainda conta com mais cinco partidas nesta quarta-feira (7/10):

Real Madrid x Roma – 13h45

Twente x Chelsea – 13h45

Manchester United x Valerenga – 16h

St Polten x Atlético de Madri – 16h

Wolfsburg x Paris Saint Germain – 16h

Esta edição da competição estreia um novo formato de disputa na Champions League Feminina. Na atual temporada, 18 equipes competem na fase de liga, sendo duas novas vagas do que na edição anterior.

Cada equipe enfrenta seis adversárias diferentes, sendo metade como mandante e a outra como visitante. Os encontros foram definidos em sorteio, como é feito na disputa entre os homens.

As quatro melhores equipes classificadas na tabela de classificação avançam diretamente para as quartas de final da disputa. Os times que ficarem entre a 5ª e 12ª posição irão para a fase de playoffs, em partidas disputas com jogos de ida e volta.

As etapas de quartas de final e semifinal também seguem com jogos de ida e volta até a grande final, que será disputa em jogo único e em estádio neutro já definido pela Uefa: Ullevaal Stadion, localizado na Noruega.

Barcelona e Olympique Lyonnais fizeram a grande final da Champions League Feminina em 2024. O time espanhol consagrou-se campeão na decisão e defendem o título nesta temporada.

O Brasil está representado com 13 jogadoras que atuam por seis clubes diferentes. A maior representatividade fica com o Atlético de Madri, que conta com quatro atletas no plantel. Entre elas, seis estiveram com a Seleção Brasileira na conquista da prata nas Olimpíadas de Paris: Antônia, Yasmim, Tarciane, Ana Vitória, Yaya e Lauren.