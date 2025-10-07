07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Champions Feminina: Barcelona goleia Bayern em estreia; veja placares

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
champions-feminina:-barcelona-goleia-bayern-em-estreia;-veja-placares

Começou nesta terça-feira (7/10) a disputa da Champions League Feminina. Com quatro confrontos, o maior torneio europeu entre clubes teve início com direito a goleada entre gigantes equipes. O Barcelona, de Aitana Bonmati, venceu o Bayern de Munique por 7 x 1, com doblete de Ewa Pajor, jogadora que venceu a chuteira de ouro na temporada, ao lado de Gyokeres.

Além da partida, a estreia também contou com os seguintes confrontos:

  • Juventus 2 x 1 Benfica
  • Paris FC 2 x 2 Oud-Heverlee Leuven
  • Arsenal 1 x 2 Olympique Lyonnais

A primeira rodada ainda conta com mais cinco partidas nesta quarta-feira (7/10):

  • Real Madrid x Roma – 13h45
  • Twente x Chelsea – 13h45
  • Manchester United x Valerenga – 16h
  • St Polten x Atlético de Madri – 16h
  • Wolfsburg x Paris Saint Germain – 16h

4 imagensFechar modal.1 de 4

Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images2 de 4

Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images3 de 4

Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images4 de 4

Franco Arland – UEFA/UEFA via Getty Images

Leia também

Esta edição da competição estreia um novo formato de disputa na Champions League Feminina. Na atual temporada, 18 equipes competem na fase de liga, sendo duas novas vagas do que na edição anterior.

Cada equipe enfrenta seis adversárias diferentes, sendo metade como mandante e a outra como visitante. Os encontros foram definidos em sorteio, como é feito na disputa entre os homens.

As quatro melhores equipes classificadas na tabela de classificação avançam diretamente para as quartas de final da disputa. Os times que ficarem entre a 5ª e 12ª posição irão para a fase de playoffs, em partidas disputas com jogos de ida e volta.

As etapas de quartas de final e semifinal também seguem com jogos de ida e volta até a grande final, que será disputa em jogo único e em estádio neutro já definido pela Uefa: Ullevaal Stadion, localizado na Noruega.

Barcelona e Olympique Lyonnais fizeram a grande final da Champions League Feminina em 2024. O time espanhol consagrou-se campeão na decisão e defendem o título nesta temporada.

O Brasil está representado com 13 jogadoras que atuam por seis clubes diferentes. A maior representatividade fica com o Atlético de Madri, que conta com quatro atletas no plantel. Entre elas, seis estiveram com a Seleção Brasileira na conquista da prata nas Olimpíadas de Paris: Antônia, Yasmim, Tarciane, Ana Vitória, Yaya e Lauren.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost