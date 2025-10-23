Champions League registra rodada com mais gols da história: veja comparação e números

A terceira rodada da Champions League 2025/26 entrou para a história como a mais goleadora de todos os tempos. Foram 71 gols marcados em 18 partidas, superando o recorde anterior de 67 gols, registrado na edição passada.

Mesmo com o novo formato da competição, que ampliou o número de jogos por rodada de 16 para 18, o feito é impressionante também pela média de gols por partida: 3,94, a maior já registrada desde o início do torneio. O recorde anterior era da temporada 2000/01, com 63 gols em 16 jogos, média de 3,93 por confronto.

A rodada foi marcada por goleadas expressivas e atuações ofensivas avassaladoras. Confira alguns dos resultados com três ou mais gols:

Barcelona 6 x 1 Olympiacos

Newcastle 3 x 0 Benfica

PSV 6 x 2 Napoli

Leverkusen 2 x 7 PSG

Union SG 0 x 4 Inter de Milão

Copenhague 2 x 4 Borussia Dortmund

Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

Athletic Bilbao 4 x 1 Qarabag

Galatasaray 3 x 1 Bodo/Glimt

Chelsea 5 x 1 Ajax

Sporting 2 x 1 Olympique de Marselha

Frankfurt 1 x 5 Liverpool

Bayern de Munique 4 x 0 Club Brugge

O Paris Saint-Germain foi o destaque da rodada, goleando o Bayer Leverkusen por 7 a 2, enquanto o Barcelona e o PSV também contribuíram para inflar a contagem com vitórias por 6 gols.

Com esses números, a Champions League reafirma seu status como o torneio de clubes mais ofensivo e imprevisível do mundo, em uma edição que promete continuar batendo recordes.

Fonte: UEFA / ESPN / TNT Sports

✍️ Redigido por ContilNet