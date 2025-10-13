Champions League terá mudança e campeão fará jogo de abertura; entenda

A partir da temporada 2027/28, a Champions League terá uma mudança na primeira rodada da competição. O atual campeão do certame fará uma partida de abertura na temporada seguinte, com atenção total ao clube que levantou a taça anteriormente.
Atualmente, o primeiro dia de Champions League conta com várias partidas sendo disputadas ao longo do dia, sem destaque para um ou outro clube. Com a mudança, o público que acompanha a competição voltará as atenções para somente o confronto de abertura.
A partida acontecerá exclusivamente na terça-feira. O restante da rodada será disputada na quarta e quinta-feira. A modificação ainda não valerá para a próxima temporada (2026/27).
A fase de grupos da atual edição da Champions League iniciou em setembro. A próxima rodada, a terceira da competição europeia, começa no dia 21 de outubro, com nove partidas.