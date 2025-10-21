21/10/2025
Champions: Napoli tem 230 torcedores detidos antes de jogo na Holanda

Escrito por Metrópoles
A polícia holandesa anunciou a detenção de 230 torcedores do Napoli horas antes de duelo válido pela terceira rodada da Champions League. A equipe italiana enfrenta o PSV nesta terça-feira (21/10), às 16h (de Brasília).

O comunicado afirma que os torcedores do Napoli exibiram “comportamentos provocativos” no centro de Eindhoven, na noite dessa segunda-feira (20/10). Considerado um jogo de “alto risco”, os aficionados pelo campeão italiano foram detidos para evitar confrontos com a população local.

Os torcedores foram soltos após pagarem uma multa. Eles foram proibidos de se dirigirem até o centro da cidade e de assistirem ao jogo no Philips Stadion.

Ainda no início deste mês, ultras do Napoli atacaram torcedores do Sporting antes da Liga dos Campeões. Os confrontos ocorreram na Piazza Marittima e em ruas próximas à Piazza Municipio, em Nápoles.

Testemunhas relataram cenas de perseguição, com motos em alta velocidade e objetos arremessados contra os adeptos do Sporting. De acordo com a imprensa italiana, alguns torcedores do clube português ficaram feridos.

