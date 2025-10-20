Chances de título: Palmeiras e Flamengo lado a lado mantêm disputa acirrada no Brasileirão

A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no último domingo (19/10), acirrou a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Mesmo com os pontos empatados, o time paulista leva vantagem em número de vitórias e ocupa a liderança.
Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras aparece com 48,6 % de chance de ser campeão, enquanto o Flamengo tem 48,3 %. Além dos dois, ainda sonham com o título.
- Cruzeiro: 2,8 %
- Mirassol: 0,24 %
- Bahia: 0,022 %
- Fluminense: 0,004 %
- Botafogo: 0,002 %
A reta final promete tensão, o Palmeiras seguirá em casa nos próximos compromissos, já o Flamengo encara sequência fora.
O próximo adversário do Palmeiras no Brasileirão será o Cruzeiro, terceiro colocado, com o jogo marcado para domingo (26/10), às 20h30, no Allianz Parque.
Com o triunfo, o Flamengo alcançou os mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas permanece na vice-liderança pelos critérios de desempate. O time enfrenta o Fortaleza, no próximo sábado (25/10), às 19h30, no Castelão, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
