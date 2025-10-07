Chanel de Matthieu Blazy revive clássicos de Coco com olhar moderno

O estilista franco-belga Matthieu Blazy protagonizou uma das estreias mais aguardadas da Paris Fashion Week nessa segunda-feira (6/10). Assumindo a direção criativa de uma das maisons francesas mais prestigiadas, a Chanel, o designer revisitou silhuetas icônicas da marca — como os tailleurs — e apresentou releituras que combinam tradição e modernidade.
Vem conferir!
O desfile foi realizado como parte da programação do Paris Fashion Week, nessa segunda-feira (6/10)
Atemporalidade marca a passarela
Dividida em três atos, a coleção revisita as origens da casa francesa sob o olhar moderno de Blazy, que se destacou durante sua passagem pela Bottega Veneta. Fundada por Gabrielle “Coco” Chanel, em 1910, a maison fez fama pela liberdade de vestuário, explorando as tradicionais silhuetas e modelagens masculinas e traduzindo-as para o cotidiano feminino.
Leia também
-
Chanel exibe novo filme com Wagner Moura no Museu do Louvre
-
Transparência marca produções ousadas e sofisticadas das celebridades
-
Conheça Matthieu Blazy, nome mais cotado para assumir a Chanel em 2025
-
Fernanda Torres é convidada da Chanel em desfile exclusivo na Itália
Matthieu Blazy trouxe um olhar moderno para a grife Bottega Veneta antes de assumir a direção criativa da Chanel
O tecido de lã, mais conhecido como tweed, é um dos clássicos materiais trabalhados pela marca
Coco Chanel usou ternos masculinos como inspiração para modelar os clássicos tailleurs femininos no início da maison
Mais de um século após a fundação da casa francesa, Matthieu revisita esses códigos e os transforma em peças contemporâneas, que honram o passado ao mesmo tempo que impulsionam a Chanel em direção ao futuro. Para o cenário do desfile, o estilista franco-belga apostou em um tema previamente abordado pela grife: o sistema solar, valorizando a universalidade e atemporalidade que visualiza para sua era na maison.
O cenário do desfile foi inspirado no sistema solar
Saias volumosas marcaram a passarela
Para seu primeiro desfile, Matthieu Blazy afirmou que o seu objetivo para o tema era trazer algo universal
Simbologia Art Déco
Visualmente, a estética da década de 1920 permeia toda a coleção, pela modelagem reta, pelos múltiplos e longos colares de pérolas ou pelos chapéus maximalistas que remetem a plumas. A alfaiataria masculina e o estilo boyish também se fazem presentes em camisas e ternos oversized.
As silhuetas estilo tomboy também ganham força na Chanel de Matthieu Blazy
Os trajes com modelagem reta remetem ao estilo de roupa usado na década de 1920
O movimento Art Déco foi marcado pela modernidade na modelagem e liberdade de expressão feminina
A coleção revisita a trajetória de Coco ao mesmo tempo em que impulsiona a grife em direção ao futuro
Nas saias, a cintura baixa marca os modelos midi, longos e com bastante volume. Para os vestidos, os comprimentos ganharam acabamentos desfiados, e aplicações florais em toda a sua estrutura. O estilista também trabalhou a transparência, que vem se consolidando como tendência entre celebridades nos tapetes vermelhos e no dia a dia.
Saias volumosas com quadril baixo se destacaram na coleção de verão 2026 da marca
Os vestidos incluíram aplicações florais em toda a estrutura
A paleta de cores trabalhada pelo estilista incluiu os tons clássicos da marca: preto e branco
A transparência se tornou uma das principais tendências de 2025
Nos acessórios, Blazy apostou em peças maximalistas para a cabeça, que se assemelham a chapéus de pluma. Outro detalhe que não passou despercebido foi a ausência das tradicionais camélias da marca, que deram espaço a novas flores volumosas e assimétricas.
Sobreposição de múltiplos colares longos de pérolas
As tradicionais camélias da maison dão espaço a novas flores volumosas e assimétricas
Os acessórios para a cabeça remetem a plumas
Confira o desfile de verão 2026 da marca completo:
Celebridades prestigiam estreia de Blazy
A coleção de verão 2026 da marca foi amplamente elogiada e bem recebida pelo público. No desfile, diversas celebridades marcaram presença, como a atriz brasileira Bruna Marquezine e o ator chileno-americano Pedro Pascal, ao lado de nomes da música como Jennie, Gracie Abrams e Angèle.
10 imagensFechar modal.1 de 10
Bruna Marquezine
Pascal Le Segretain/Getty Images2 de 10
Pedro Pascal
Dominique Charriau/Getty Images3 de 10
Gracie Abrams
Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images4 de 10
Jennie
Swan Gallet/WWD via Getty Images5 de 10
Margot Robbie
Swan Gallet/WWD via Getty Images6 de 10
Kendall Jenner
Pascal Le Segretain/Getty Images7 de 10
Sunday Rose Kidman-Urban, Nicole Kidman e Faith Margaret Kidman-Urban
Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images8 de 10
Angèle
Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images9 de 10
Naomi Campbell
Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images10 de 10
Lily-Rose Depp
Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images