07/10/2025
Chanel de Matthieu Blazy revive clássicos de Coco com olhar moderno

O estilista franco-belga Matthieu Blazy protagonizou uma das estreias mais aguardadas da Paris Fashion Week nessa segunda-feira (6/10). Assumindo a direção criativa de uma das maisons francesas mais prestigiadas, a Chanel, o designer revisitou silhuetas icônicas da marca — como os tailleurs — e apresentou releituras que combinam tradição e modernidade.

Vem conferir!

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesO desfile foi realizado como parte da programação do Paris Fashion Week, nessa segunda-feira (6/10)

Atemporalidade marca a passarela

Dividida em três atos, a coleção revisita as origens da casa francesa sob o olhar moderno de Blazy, que se destacou durante sua passagem pela Bottega Veneta. Fundada por Gabrielle “Coco” Chanel, em 1910, a maison fez fama pela liberdade de vestuário, explorando as tradicionais silhuetas e modelagens masculinas e traduzindo-as para o cotidiano feminino.

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesMatthieu Blazy trouxe um olhar moderno para a grife Bottega Veneta antes de assumir a direção criativa da Chanel

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesO tecido de lã, mais conhecido como tweed, é um dos clássicos materiais trabalhados pela marca

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesCoco Chanel usou ternos masculinos como inspiração para modelar os clássicos tailleurs femininos no início da maison

Mais de um século após a fundação da casa francesa, Matthieu revisita esses códigos e os transforma em peças contemporâneas, que honram o passado ao mesmo tempo que impulsionam a Chanel em direção ao futuro. Para o cenário do desfile, o estilista franco-belga apostou em um tema previamente abordado pela grife: o sistema solar, valorizando a universalidade e atemporalidade que visualiza para sua era na maison.

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesO cenário do desfile foi inspirado no sistema solar

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesSaias volumosas marcaram a passarela

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesPara seu primeiro desfile, Matthieu Blazy afirmou que o seu objetivo para o tema era trazer algo universal

Simbologia Art Déco

Visualmente, a estética da década de 1920 permeia toda a coleção, pela modelagem reta, pelos múltiplos e longos colares de pérolas ou pelos chapéus maximalistas que remetem a plumas. A alfaiataria masculina e o estilo boyish também se fazem presentes em camisas e ternos oversized.

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesAs silhuetas estilo tomboy também ganham força na Chanel de Matthieu Blazy

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesOs trajes com modelagem reta remetem ao estilo de roupa usado na década de 1920

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesO movimento Art Déco foi marcado pela modernidade na modelagem e liberdade de expressão feminina

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesA coleção revisita a trajetória de Coco ao mesmo tempo em que impulsiona a grife em direção ao futuro

Nas saias, a cintura baixa marca os modelos midi, longos e com bastante volume. Para os vestidos, os comprimentos ganharam acabamentos desfiados, e aplicações florais em toda a sua estrutura. O estilista também trabalhou a transparência, que vem se consolidando como tendência entre celebridades nos tapetes vermelhos e no dia a dia.

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesSaias volumosas com quadril baixo se destacaram na coleção de verão 2026 da marca

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesOs vestidos incluíram aplicações florais em toda a estrutura

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesA paleta de cores trabalhada pelo estilista incluiu os tons clássicos da marca: preto e branco

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesA transparência se tornou uma das principais tendências de 2025

Nos acessórios, Blazy apostou em peças maximalistas para a cabeça, que se assemelham a chapéus de pluma. Outro detalhe que não passou despercebido foi a ausência das tradicionais camélias da marca, que deram espaço a novas flores volumosas e assimétricas. 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesSobreposição de múltiplos colares longos de pérolas

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesAs tradicionais camélias da maison dão espaço a novas flores volumosas e assimétricas

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesOs acessórios para a cabeça remetem a plumas

Confira o desfile de verão 2026 da marca completo:

Celebridades prestigiam estreia de Blazy

A coleção de verão 2026 da marca foi amplamente elogiada e bem recebida pelo público. No desfile, diversas celebridades marcaram presença, como a atriz brasileira Bruna Marquezine e o ator chileno-americano Pedro Pascal, ao lado de nomes da música como Jennie, Gracie Abrams e Angèle.

10 imagensFechar modal.

Bruna Marquezine

Pascal Le Segretain/Getty Images2 de 10

Pedro Pascal

Dominique Charriau/Getty Images3 de 10

Gracie Abrams

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images4 de 10

Jennie

Swan Gallet/WWD via Getty Images5 de 10

Margot Robbie

Swan Gallet/WWD via Getty Images6 de 10

Kendall Jenner

Pascal Le Segretain/Getty Images7 de 10

Sunday Rose Kidman-Urban, Nicole Kidman e Faith Margaret Kidman-Urban

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images8 de 10

Angèle

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images9 de 10

Naomi Campbell

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images10 de 10

Lily-Rose Depp

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

