Charles do Bronx confirma presença no UFC Rio após bater o peso

Charles “do Bronx” Oliveira está oficialmente confirmado no card do UFC Rio, neste sábado (11/10). O ex-campeão dos leves pesou 156 libras (70,7 kg) na pesagem oficial realizada nesta sexta-feira (10/10), confirmando o duelo contra Mateusz Gamrot, que também marcou o mesmo peso.

Antes da luta principal, Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos moscas, enfrentará Montel Jackson. Ambos atingiram o limite da categoria dos galos, com 136 libras (61 kg).

Entre os demais atletas do card, apenas Simon Oliveira ficou acima do peso. O brasileiro Luan Lacerda bateu o limite de 136 libras, mas Simon ultrapassou e marcou 144 libras, o que transformou o confronto em peso-casado.

Outro destaque foi a luta cancelada de Valter Walker, irmão de Johnny Walker. O confronto com Mohammed Usman foi retirado do evento após o adversário ser retirado por motivos médicos.

O UFC Rio acontece neste sábado (11/10), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, com início previsto para o fim da tarde. Charles do Bronx é uma das principais atrações do evento, que marca o retorno do ex-campeão ao octógono diante da torcida brasileira.