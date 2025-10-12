Charles do Bronx e Ramon Dino fazem fim de semana histórico para o esporte brasileiro

O fim de semana foi de glória para o esporte brasileiro. Na noite deste sábado (11/10), o país viu dois de seus maiores representantes brilharem em palcos internacionais: Charles do Bronx, no UFC Rio, e Ramon Dino, no Mr. Olympia 2025, tradicional torneio de fisiculturismo.

Charles, o maior finalizador da história do UFC, ampliou seu recorde ao derrotar o polonês Mateusz Gamrot na luta principal do evento, realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Empurrado por uma torcida em êxtase, Charles venceu por finalização com um mata-leão, no segundo round, e chegou à impressionante marca de 21 vitórias pela via rápida, reforçando seu domínio na divisão dos leves (até 70 kg).

Sob gritos de “o campeão voltou”, o lutador nascido no Guarujá (SP) mostrou mais uma vez o motivo de ser considerado um dos nomes mais técnicos e carismáticos do MMA mundial.

Horas depois, já na madrugada de domingo (12/10), foi a vez de outro brasileiro fazer história — desta vez, em Las Vegas —. Ramon Dino, de 30 anos, conquistou o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, tornando-se o primeiro atleta do país a vencer a principal competição masculina de fisiculturismo.

O acreano superou rivais de peso, como Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e encerrou uma sequência de vice-campeonatos que já durava anos. Com físico impecável e presença de palco marcante, Ramon confirmou a expectativa criada desde o pré-julgamento e levou o público ao delírio ao ser anunciado como campeão.

A conquista coloca o Brasil no topo do fisiculturismo mundial e marca um feito inédito entre os homens — até então, o país havia conquistado apenas títulos em categorias femininas —.