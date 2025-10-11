11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Charles do Bronx finaliza Gamrot no segundo round e vence no UFC Rio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
charles-do-bronx-finaliza-gamrot-no-segundo-round-e-vence-no-ufc-rio

Festa no Rio de Janeiro. Na noite deste sábado (11/10), Charles do Bronx derrotou o polonês Mateusz Gamrot com um mata-leão no segundo assalto em luta pelo UFC Rio. Emocionado, o brasileiro se jogou na plateia com os fãs para comemorar a conquista da noite. Deivesson Figueiredo superou Montel Jackson por decisão dos juízes.

Leia também

Do Bronx manteve escrita de 100% de aproveitamento em lutas disputadas no Brasil. O paulista voltou a vencer no torneio após ser derrotado por Ilia Topuria em junho deste ano. Com o novo triunfo, o lutador brasileiro retorna à disputa pelo cinturão dos peso-leve.

Confira a finalização que deu a vitória para Charles.

THE LION DOESN’T CARE IF HIS OPPONENT CHANGES‼@CharlesDoBronxs add another submission to his resume at #UFCRio! pic.twitter.com/ifmEmX5IdT

— UFC (@ufc) October 12, 2025

Antes da luta principal, Deiveson Figueiredo também triunfou em terras brasileiras. Por escolha dos majoritária dos juízes, Figueiredo superou Montel Jackson na categoria peso-mosca.

Vicente Luque acabou derrotado pelo Espanhol Yoel Alveraz. Apesar do bom início de luta, o brasileiro acabou acertando o olho do oponente de forma acidental com um olho. Yoel aproveitou do momento de queda de Vicente e acabou estragando a festa.

No card incial, Julia Polastri, Lucas Rocha, Bia Mesquita, Vitor Petrino e Jafel Filho fizeram a alegria da torcia que compareceu em peso ao evento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost