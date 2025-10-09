charles-do-bronxs-tem-100%-de-aproveitamento-em-lutas-do-ufc-no-brasil

Charles Oliveira se prepara para lutar em solo brasileiro, neste sábado (11/10), na disputa do card principal do UFC Rio. Do Bronxs entra no octógono menos de quatro meses depois do nocaute que o tirou do posto de campeão dos peso-leve (até 70,3 kg). Apesar do retrospecto recente de derrota, um dado o favorece na disputa. O lutador soma 100% de aproveitamento nas lutas que fez no Brasil.
Charles Oliveira x Kevin Lee no UFC Fight Night em Brasília
Charles é o 4º do ranking peso-leve
Charles Oliveira
Do Bronx soma 11 tropeços na carreira disputando o principal torneio de MMA do mundo. No entanto, nenhum deles aconteceu no país de origem do atleta. Esta será a sétima luta dele no Brasil e busca manter a invencibilidade.
A última disputa aconteceu em março de 2020, em Brasília, na qual venceu Kevin Lee. Antes, ele já havia derrotado Andy Ogle, Nik Lentz, Christos Gagos, David Teymur e Jared Gordon.
Charles irá enfrentar o Mateusz Gamrot, no evento de destaque da noite na Cidade Maravilhosa. O polonês também vem de uma derrota recente. Em agosto, o 8º colocado do ranking perdeu a terceira luta desde a estreia pelo UFC. O cartel ainda conta com 25 triunfos.