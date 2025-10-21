chef-ensina-duas-maneiras-criativas-de-preparar-salada-de-beterraba

Que tal preparar uma salada de beterraba refrescante e saudável? A receita é ideal para dias em que você está com vontade de comer algo diferente e nutritivo. Quem ensina o preparo é o chef Romão Olinda, que deu dicas para aprimorar o prato.
“Para uma salada mais refrescante, adicione laranja em pedaços ou suco de limão na hora de servir. Se quiser uma textura diferente, misture beterraba crua ralada com a cozida. A beterraba cozida dura até 5 dias na geladeira em pote fechado”, afirma o chef de cozinha ao Metrópoles.
Para escolher boas beterrabas, Romão indica as que possuem casca firme e lisa. “Evite rachadas ou com partes moles. A tonalidade deve ser bem roxa, sem manchas esbranquiçadas. Tamanho médio é o ideal. Beterrabas muito grandes costumam ser mais fibrosas e menos doces. Folhas verdes e frescas (se ainda tiverem) indicam que a raiz está nova.”
Confira abaixo como preparar a salada de beterraba de dois jeitos diferentes, mas igualmente deliciosos:
Receita de salada de beterraba
Ingredientes (serve até 4 pessoas)
- 2 beterrabas médias
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem
- 1 colher (chá) de vinagre balsâmico (ou suco de limão)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher (sopa) de salsinha ou coentro picado
- 1/2 cebola roxa fatiada fina (opcional)
- 1 colher (sopa) de sementes (chia, linhaça ou girassol) (opcional)
- Queijo branco, feta ou ricota esfarelada por cima (opcional)
Modo de preparo
Cozida (tradicional)
- Lave bem as beterrabas com casca, sem cortar as pontas.
- Cozinhe em água com uma pitada de sal por 30 a 40 minutos, até ficarem macias.
- Espere esfriar, retire a casca esfregando com as mãos ou com um pano (ela sai fácil).
- Corte em cubos, rodelas finas ou rale.
- Tempere com azeite, vinagre, sal, pimenta e ervas.
Assada
- Descasque e corte as beterrabas em cubos.
- Tempere com azeite, sal e pimenta.
- Asse em forno a 200 °C por 30–35 minutos, até ficarem macias e levemente caramelizadas.
- Deixe esfriar e misture os demais ingredientes.