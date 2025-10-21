21/10/2025
Chef ensina duas maneiras criativas de preparar salada de beterraba

Que tal preparar uma salada de beterraba refrescante e saudável? A receita é ideal para dias em que você está com vontade de comer algo diferente e nutritivo. Quem ensina o preparo é o chef Romão Olinda, que deu dicas para aprimorar o prato.

“Para uma salada mais refrescante, adicione laranja em pedaços ou suco de limão na hora de servir. Se quiser uma textura diferente, misture beterraba crua ralada com a cozida. A beterraba cozida dura até 5 dias na geladeira em pote fechado”, afirma o chef de cozinha ao Metrópoles.

Para escolher boas beterrabas, Romão indica as que possuem casca firme e lisa. “Evite rachadas ou com partes moles. A tonalidade deve ser bem roxa, sem manchas esbranquiçadas. Tamanho médio é o ideal. Beterrabas muito grandes costumam ser mais fibrosas e menos doces. Folhas verdes e frescas (se ainda tiverem) indicam que a raiz está nova.”

Confira abaixo como preparar a salada de beterraba de dois jeitos diferentes, mas igualmente deliciosos:

Receita de salada de beterraba

Ingredientes (serve até 4 pessoas)

  • 2 beterrabas médias
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem
  • 1 colher (chá) de vinagre balsâmico (ou suco de limão)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 colher (sopa) de salsinha ou coentro picado
  • 1/2 cebola roxa fatiada fina (opcional)
  • 1 colher (sopa) de sementes (chia, linhaça ou girassol) (opcional)
  • Queijo branco, feta ou ricota esfarelada por cima (opcional)

Modo de preparo

Cozida (tradicional)

  1. Lave bem as beterrabas com casca, sem cortar as pontas.
  2. Cozinhe em água com uma pitada de sal por 30 a 40 minutos, até ficarem macias.
  3. Espere esfriar, retire a casca esfregando com as mãos ou com um pano (ela sai fácil).
  4. Corte em cubos, rodelas finas ou rale.
  5. Tempere com azeite, vinagre, sal, pimenta e ervas.

Assada

  1. Descasque e corte as beterrabas em cubos.
  2. Tempere com azeite, sal e pimenta.
  3. Asse em forno a 200 °C por 30–35 minutos, até ficarem macias e levemente caramelizadas.
  4. Deixe esfriar e misture os demais ingredientes.
