Chef ensina receita fácil e cremosa de bombom de limão na travessa

Doce na medida certa, fácil de fazer e tem aquele toque de acidez que transforma qualquer colherada em prazer. A receita de bombom de limão na travessa, ensinada pela chef Claudia Genaro, consultora pedagógica do Instituto Gourmet, conquista pela simplicidade, textura e sabor dignos de confeitaria.

“A combinação da base crocante, do creme leve de limão e da cobertura de chocolate branco cria um equilíbrio perfeito”, resume Claudia.

A receita, que leva ingredientes acessíveis, é feita em etapas e não exige forno. Ideal para quem quer surpreender sem complicação.

Confira abaixo:

Receita de bombom de limão na travessa

Ingredientes

Base

1 pacote de biscoito de maisena

100g de manteiga derretida

2 colheres de sopa de açúcar mascavo (opcional)

Creme de limão

2 latas de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite (200g cada)

Suco de 3 limões (aprox. 100ml)

Raspas de 1 limão (para decorar)

1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)

Cobertura de chocolate branco

200g de chocolate branco picado

1 caixinha de creme de leite (200g)

Modo de preparo

Triture os biscoitos de maisena até virarem uma farofa fina. Misture com a manteiga derretida e, se quiser, o açúcar mascavo. Forre uma travessa, pressionando bem para formar a base. Leve à geladeira. Para o creme, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter uma consistência cremosa. Adicione a baunilha, se for usar. Espalhe sobre a base e volte à geladeira por cerca de 2 horas, até firmar. Derreta o chocolate branco (em banho-maria ou no micro-ondas) e misture com o creme de leite até formar um ganache liso. Cubra o creme de limão já firme e leve à geladeira por mais 1 hora. Finalize com raspas de limão.

Dica da chef

Claudia Genaro recomenda pressionar bem a base de biscoito para evitar que se quebre ao servir. Além disso, deve-se usar limões frescos para um sabor mais marcante.