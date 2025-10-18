Chef ensina receita fácil e cremosa de bombom de limão na travessa

Doce na medida certa, fácil de fazer e tem aquele toque de acidez que transforma qualquer colherada em prazer. A receita de bombom de limão na travessa, ensinada pela chef Claudia Genaro, consultora pedagógica do Instituto Gourmet, conquista pela simplicidade, textura e sabor dignos de confeitaria.
“A combinação da base crocante, do creme leve de limão e da cobertura de chocolate branco cria um equilíbrio perfeito”, resume Claudia.
A receita, que leva ingredientes acessíveis, é feita em etapas e não exige forno. Ideal para quem quer surpreender sem complicação.
Confira abaixo:
Receita de bombom de limão na travessa
Ingredientes
Base
- 1 pacote de biscoito de maisena
- 100g de manteiga derretida
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo (opcional)
Creme de limão
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixinhas de creme de leite (200g cada)
- Suco de 3 limões (aprox. 100ml)
- Raspas de 1 limão (para decorar)
- 1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)
Cobertura de chocolate branco
- 200g de chocolate branco picado
- 1 caixinha de creme de leite (200g)
As sementes de limão contêm compostos antioxidantes, fibras e traços de óleos essenciais, como o limoneno
Modo de preparo
- Triture os biscoitos de maisena até virarem uma farofa fina.
- Misture com a manteiga derretida e, se quiser, o açúcar mascavo.
- Forre uma travessa, pressionando bem para formar a base. Leve à geladeira.
- Para o creme, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter uma consistência cremosa.
- Adicione a baunilha, se for usar.
- Espalhe sobre a base e volte à geladeira por cerca de 2 horas, até firmar.
- Derreta o chocolate branco (em banho-maria ou no micro-ondas) e misture com o creme de leite até formar um ganache liso.
- Cubra o creme de limão já firme e leve à geladeira por mais 1 hora. Finalize com raspas de limão.
Dica da chef
Claudia Genaro recomenda pressionar bem a base de biscoito para evitar que se quebre ao servir. Além disso, deve-se usar limões frescos para um sabor mais marcante.