chef-renata-vanzetto-se-desculpa-por-falas-sobre-masterchef-em-evento-da-globo

A chef Renata Vanzetto, mentora do reality Chef de Alto Nível, se manifestou nas redes sociais após a repercussão negativa de uma fala feita durante o UpFront Globo 2026, evento que apresentou as novidades da emissora para o próximo ano. A cozinheira foi alvo de críticas ao comparar a audiência de seu programa à do MasterChef Brasil, atração da Band que está no ar há mais de uma década e pediu desculpas pelas falas.

Durante sua apresentação, Renata declarou: “Pra vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas.” A frase viralizou nas redes sociais e gerou desconforto entre fãs e profissionais da gastronomia, que consideraram o comentário desrespeitoso com o programa concorrente.

Diante da repercussão, a chef publicou uma nota em seu perfil no Instagram explicando que apenas seguiu o roteiro preparado pela equipe da Globo. “Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade, e foi assim que falamos do MasterChef”, escreveu.

Renata também reforçou o respeito que tem pelos colegas da Band e lamentou o mal-entendido. “Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos. Tenho amigos ali, entre jurados e participantes”, afirmou.

A chef disse ainda ter ficado abalada com a situação e fez um pedido público de desculpas. “Se tem uma coisa que não faço, é desdenhar de nada nem de ninguém — não sou essa pessoa. Fica aqui o meu pedido de desculpas e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui pra frente.”

Por fim, Renata Vanzetto agradeceu ao MasterChef pela contribuição à gastronomia nacional. “Sou muito grata ao MasterChef, que ajudou a despertar no público esse amor pela cozinha e pelo ofício que tanto prezo”, concluiu.