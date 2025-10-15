Chef Renata Vanzetto se pronuncia após desdenhar de MasterChef

A chef Renata Vanzetto, mentora do reality Chef de Alto Nível, usou as redes sociais para se pronunciar após uma fala sua gerar repercussão negativa durante o Upfront Globo 2026, evento que apresenta a nova grade da emissora ao mercado publicitário.

No palco, ao anunciar a segunda temporada do programa que integra a grade da TV Globo, Renata fez um comparativo com o MasterChef Brasil, da Band:

“Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas.”

A declaração foi interpretada por muitos como uma provocação desnecessária ao programa concorrente, que é referência no gênero desde 2014.

Os apresentadores do MasterChef Confeitaria Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin ao lado de Narcisa Tamborindeguy

Em resposta à repercussão, Renata publicou uma nota de esclarecimento e pediu desculpas públicas. Ela explicou que seguia um roteiro de apresentação fornecido pela emissora, que incluía dados comparativos de audiência com outros programas do mesmo segmento.

“Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade, e foi assim que falamos do MasterChef. Mas aqui eu digo, de coração aberto: apenas de grade MESMO!”, escreveu.

A chef também afirmou ter “máximo respeito” pelos profissionais envolvidos no MasterChef, incluindo jurados e participantes, com quem mantém amizade. Ela reconheceu que sua fala poderia ter sido mal interpretada:

“Hoje, lendo os posts e os comentários sobre o assunto, vejo que minha fala pode ter dado espaço para outras interpretações.”

Renata finalizou o pronunciamento reafirmando sua gratidão ao MasterChef pelo papel desempenhado na valorização da gastronomia no país, e disse se comprometer a ter um “olhar mais cuidadoso” em situações futuras.

Renata Vanzetto e os outros mentores do Chef de Alto Nível posam durante o evento de divulgação

