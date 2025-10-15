Chef Renata Vanzetto se pronuncia após desdenhar de MasterChef

A chef Renata Vanzetto, mentora do reality Chef de Alto Nível, usou as redes sociais para se pronunciar após uma fala sua gerar repercussão negativa durante o Upfront Globo 2026, evento que apresenta a nova grade da emissora ao mercado publicitário.
No palco, ao anunciar a segunda temporada do programa que integra a grade da TV Globo, Renata fez um comparativo com o MasterChef Brasil, da Band:
“Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas.”
A declaração foi interpretada por muitos como uma provocação desnecessária ao programa concorrente, que é referência no gênero desde 2014.
Os apresentadores do MasterChef Confeitaria Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin ao lado de Narcisa Tamborindeguy
Em resposta à repercussão, Renata publicou uma nota de esclarecimento e pediu desculpas públicas. Ela explicou que seguia um roteiro de apresentação fornecido pela emissora, que incluía dados comparativos de audiência com outros programas do mesmo segmento.
“Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade, e foi assim que falamos do MasterChef. Mas aqui eu digo, de coração aberto: apenas de grade MESMO!”, escreveu.
A chef também afirmou ter “máximo respeito” pelos profissionais envolvidos no MasterChef, incluindo jurados e participantes, com quem mantém amizade. Ela reconheceu que sua fala poderia ter sido mal interpretada:
“Hoje, lendo os posts e os comentários sobre o assunto, vejo que minha fala pode ter dado espaço para outras interpretações.”
Renata finalizou o pronunciamento reafirmando sua gratidão ao MasterChef pelo papel desempenhado na valorização da gastronomia no país, e disse se comprometer a ter um “olhar mais cuidadoso” em situações futuras.
Renata Vanzetto e os outros mentores do Chef de Alto Nível posam durante o evento de divulgação
Leia a nota de esclarecimento na íntegra:
Vocês não estão acostumadas a me ver envolvida em polêmicas, mas hoje me vi metida numa confusão inesperada. Então, antes de mais nada, achei importante vir aqui me desculpar e me explicar.
Ontem participei com meus colegas do Upfront, evento anual que a Globo faz para anunciar a grade de programação do ano seguinte e apresentar resultados e performance ao mercado publicitário, marcas e patrocinadores.
Nessa ocasião, vários artistas da emissora apresentam números e dados, isso é algo comum nesse tipo de evento de negócios.
O foco é mostrar resultados de desempenho, usando às vezes comparativos com concorrentes do mesmo segmento.
Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade e foi assim que falamos do MasterChef. Mas aqui eu digo, de coração aberto, apenas de grade MESMO! Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos, tenho amigos ali, entre jurados e participantes.
Hoje, lendo os posts e os comentários sobre o assunto, vejo que minha fala pode ter dado espaço para outras interpretações. Eu queria dizer aqui o quanto eu sou grata ao MasterChef, que popularizou no nosso país esse amor pela cozinha, pelo alimento e pelo meu ofício, que prezo tanto.
Fica aqui registrado então o meu pedido de desculpas por ter sido veículo de um mal entendido. Não enxerguei nenhum contexto de desdém. Mas, entendendo o incômodo causado, fiz questão de vir aqui explicar para vocês.
Me senti muito mal com essa repercussão, porque se tem uma coisa que não faço é desdenhar de nada nem de ninguém, não sou essa pessoa. Fica aqui então meu pedido de desculpas e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui para a frente.
Vivendo e aprendendo.