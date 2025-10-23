Chef revela receita de torta alemã de maçã fácil, rápida e saborosa

Nem toda sobremesa precisa de horas na cozinha para impressionar. A torta alemã de maçã do chef Estefano Zaquini é a prova disso: prática, perfumada e com aquele equilíbrio perfeito entre o doce do creme e a leve acidez da fruta. É o tipo de receita que transforma qualquer tarde comum em um momento de café digno de padaria artesanal.
Leia também
-
Torta de maçã sem açúcar, farinha ou manteiga surpreende pelo sabor
-
Surpreenda a família com esta torta cremosa de queijo e cebola
-
Torta salgada fácil e rápida no liquidificador: aprenda a receita
-
Torta holandesa gelada: surpreenda-se com essa deliciosa sobremesa
Inspirado nas tortas tradicionais da confeitaria europeia, Zaquini adaptou a versão para o dia a dia, mantendo o sabor clássico e o toque crocante da massa amanteigada. “A ideia é simplificar sem perder a alma da sobremesa. A maçã traz frescor e o creme dá uma textura que conquista de primeira”, conta o chef.
Receita de torta alemã de maçã (de forno)
Ingredientes
Massa:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 100 g de manteiga ou margarina
- 1 ovo
- 1 colher (chá) de fermento em pó
Recheio:
- 3 maçãs médias (descascadas e fatiadas finas)
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (chá) de canela em pó
- Suco de ½ limão
- 1 colher (sopa) de manteiga
Cobertura (creme rápido):
- 1 lata de leite condensado
- 1 gema
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 1 xícara (chá) de leite
Torta de maçã
Modo de preparo
Massa:
- Misture os ingredientes com as mãos até formar uma massa lisa.
- Se necessário, adicione um pouco mais de farinha.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma média (20 a 22 cm), fure com um garfo e leve ao forno a 180 °C por 10 minutos para pré-assar.
Recheio de maçã:
- Derreta a manteiga em uma frigideira, adicione as maçãs, o açúcar, o suco de limão e a canela.
- Cozinhe por cerca de 5 minutos, apenas até ficarem macias. Reserve.
Creme:
- Em uma panela, misture o leite, o leite condensado, a gema e o amido de milho.
- Cozinhe em fogo baixo, mexendo até engrossar (aproximadamente 5 minutos).
Montagem:
- Espalhe o recheio de maçã sobre a massa pré-assada e cubra com o creme.
- Se quiser, polvilhe açúcar e canela por cima para dourar.
Finalização:
- Leve novamente ao forno médio (180 °C) por 20 a 25 minutos, até dourar levemente.
- Deixe esfriar e leve à geladeira por uma hora antes de servir.
A maçã é rica em compostos fenólicos, como a quercetina, que tem efeito antioxidante e ajuda a reduzir a oxidação do colesterol LDL, um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas
Dica do Chef Zaquini:
“Para dar aquele toque de confeitaria, polvilhe uma farofinha crocante — feita com farinha, açúcar e manteiga — sobre a torta antes de assar. O contraste entre o creme macio e a crosta crocante é o segredo do sucesso.”