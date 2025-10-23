Chef revela receita de torta alemã de maçã fácil, rápida e saborosa

Nem toda sobremesa precisa de horas na cozinha para impressionar. A torta alemã de maçã do chef Estefano Zaquini é a prova disso: prática, perfumada e com aquele equilíbrio perfeito entre o doce do creme e a leve acidez da fruta. É o tipo de receita que transforma qualquer tarde comum em um momento de café digno de padaria artesanal.

Inspirado nas tortas tradicionais da confeitaria europeia, Zaquini adaptou a versão para o dia a dia, mantendo o sabor clássico e o toque crocante da massa amanteigada. “A ideia é simplificar sem perder a alma da sobremesa. A maçã traz frescor e o creme dá uma textura que conquista de primeira”, conta o chef.

Receita de torta alemã de maçã (de forno)

Ingredientes

Massa:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de açúcar

100 g de manteiga ou margarina

1 ovo

1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio:

3 maçãs médias (descascadas e fatiadas finas)

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de canela em pó

Suco de ½ limão

1 colher (sopa) de manteiga

Cobertura (creme rápido):

1 lata de leite condensado

1 gema

1 colher (sopa) de amido de milho

1 xícara (chá) de leite

Torta de maçã

Modo de preparo

Massa:

Misture os ingredientes com as mãos até formar uma massa lisa. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha. Forre o fundo e as laterais de uma forma média (20 a 22 cm), fure com um garfo e leve ao forno a 180 °C por 10 minutos para pré-assar.

Recheio de maçã:

Derreta a manteiga em uma frigideira, adicione as maçãs, o açúcar, o suco de limão e a canela. Cozinhe por cerca de 5 minutos, apenas até ficarem macias. Reserve.

Creme:

Em uma panela, misture o leite, o leite condensado, a gema e o amido de milho. Cozinhe em fogo baixo, mexendo até engrossar (aproximadamente 5 minutos).

Montagem:

Espalhe o recheio de maçã sobre a massa pré-assada e cubra com o creme. Se quiser, polvilhe açúcar e canela por cima para dourar.

Finalização:

Leve novamente ao forno médio (180 °C) por 20 a 25 minutos, até dourar levemente. Deixe esfriar e leve à geladeira por uma hora antes de servir.

A maçã é rica em compostos fenólicos, como a quercetina, que tem efeito antioxidante e ajuda a reduzir a oxidação do colesterol LDL, um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas

Dica do Chef Zaquini:

“Para dar aquele toque de confeitaria, polvilhe uma farofinha crocante — feita com farinha, açúcar e manteiga — sobre a torta antes de assar. O contraste entre o creme macio e a crosta crocante é o segredo do sucesso.”