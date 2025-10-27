Chefão da Globo emociona ao revelar nova foto da internação do filho com Patrícia Poeta

Ex-marido de Patrícia Poeta e diretor-geral dos Estúdios Globo, Amauri Soares compartilhou registros do filho, Felipe Poeta, que se recupera de um problema de saúde. Nas imagens publicadas no último domingo (26/10) e republicadas pela apresentadora, o jovem aparece com a perna imobilizada e tocando guitarra no hospital.

Sentado e rodeado por equipamentos musicais, Felipe surge sorridente, apesar da internação: “Enfrentando os desafios da vida com coragem, amor e música. Te admiro tanto, meu filho!”, escreveu Amauri, emocionado. Em outro registro, ele mostrou que o jovem levou alguns de seus equipamentos musicais para a unidade de saúde e brincou: “Com este paciente, o hospital ganhou uns equipamentos diferentes”.

Patrícia Poeta, Felipe Poeta e Amauri Soares

Felipe está internado há algumas semanas. Patrícia Poeta chegou a comentar o assunto durante o programa “Encontro”, da TV Globo, no dia 17 de outubro. Na ocasião, a assessoria da apresentadora informou que o jovem está se recuperando de uma infecção, sem detalhar o quadro clínico.

Dois dias depois, em 19 de outubro, Patrícia completou mais um ano de vida e comemorou a data ao lado do filho no hospital. A família compartilhou fotos da celebração nas redes sociais.

Em seu perfil, Felipe publicou um vídeo em que aparece cantando parabéns com um bolo no quarto. “Te amo, mãe. Detalhe para a importância de serem 49 e não 50”, brincou o jovem.