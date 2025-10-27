27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Chefão da Globo emociona ao revelar nova foto da internação do filho com Patrícia Poeta

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
chefao-da-globo-emociona-ao-revelar-nova-foto-da-internacao-do-filho-com-patricia-poeta

Ex-marido de Patrícia Poeta e diretor-geral dos Estúdios Globo, Amauri Soares compartilhou registros do filho, Felipe Poeta, que se recupera de um problema de saúde. Nas imagens publicadas no último domingo (26/10) e republicadas pela apresentadora, o jovem aparece com a perna imobilizada e tocando guitarra no hospital.

Sentado e rodeado por equipamentos musicais, Felipe surge sorridente, apesar da internação: “Enfrentando os desafios da vida com coragem, amor e música. Te admiro tanto, meu filho!”, escreveu Amauri, emocionado. Em outro registro, ele mostrou que o jovem levou alguns de seus equipamentos musicais para a unidade de saúde e brincou: “Com este paciente, o hospital ganhou uns equipamentos diferentes”.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@amaurisoares18
Pais de Felipe Poeta compartilham registros do filho no hospitalReprodução/Instagram/@amaurisoares18
Reprodução/Instagram/@patriciapoeta
Patrícia Poeta, Felipe Poeta e Amauri SoaresReprodução/Instagram/@patriciapoeta
Reprodução/Instagram/@amaurisoares18
Pais de Felipe Poeta compartilham registros do filho no hospitalReprodução/Instagram/@amaurisoares18
Reprodução: Instagram/Patrícia Poeta
Patrícia Poeta com o filho de 22 anos, Felipe Poeta SoaresReprodução: Instagram/Patrícia Poeta
Reprodução/Instagram/@patriciapoeta
Patrícia Poeta comemora aniversário ao lado do filho, no hospitalReprodução/Instagram/@patriciapoeta

Leia Também

Felipe está internado há algumas semanas. Patrícia Poeta chegou a comentar o assunto durante o programa “Encontro”, da TV Globo, no dia 17 de outubro. Na ocasião, a assessoria da apresentadora informou que o jovem está se recuperando de uma infecção, sem detalhar o quadro clínico.

Aniversário no hospital:

Dois dias depois, em 19 de outubro, Patrícia completou mais um ano de vida e comemorou a data ao lado do filho no hospital. A família compartilhou fotos da celebração nas redes sociais.

Em seu perfil, Felipe publicou um vídeo em que aparece cantando parabéns com um bolo no quarto. “Te amo, mãe. Detalhe para a importância de serem 49 e não 50”, brincou o jovem.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost