Chefe da equipe de Alonso nega aposentadoria do piloto: “Idade não é problema pra ele”

A Aston Martin negou nesta semana qualquer conversa sobre uma possível aposentadoria de Fernando Alonso da Fórmula 1. Aos 44 anos, o espanhol é o piloto com mais provas disputadas na história da categoria, com 419 GPs, e tem contrato com a equipe britânica até o fim de 2026.

Andy Cowell, chefe da Aston Martin, garantiu em entrevista ao Motorsport.com que Alonso segue comprometido com o projeto de longo prazo da escuderia. “Acho que Fernando Alonso está pensando no final de 2026 e no que fazer, mas estamos nos esforçando muito para garantir que estejamos no melhor lugar possível em 2026, 2027 e além”, afirmou o dirigente.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fernando Alonso Reprodução/x: @f1 Gabriel Bortoleto é agenciado pelo bicampeão Fernando Alonso, piloto da Aston Martin ( Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) Reprodução Voltar

Próximo

Cowell destacou o desempenho do espanhol mesmo após duas décadas no grid. “Alonso mostrou que é fenomenal. A idade não parece ser um problema para ele, parece ser mais um ponto forte”, completou.

Desde que chegou à Aston Martin, em 2023, Alonso manteve desempenho consistente, terminando todas as temporadas entre os dez primeiros colocados no campeonato de pilotos. Seu melhor resultado no período foi o quarto lugar em seu ano de estreia na equipe. Em 2025, o melhor desempenho até agora foi um quinto lugar.

O bicampeão mundial, no entanto, reconheceu recentemente que o futuro dependerá do desempenho do carro na próxima temporada. “Se o carro estiver fraco, talvez eu vá mais um ano só para terminar com uma nota positiva. Se o carro estiver forte, 2026 provavelmente será meu último ano”, disse o espanhol ao jornal AS.

Cowell reiterou que o foco da equipe está totalmente voltado para o próximo ciclo da Fórmula 1, quando entrarão em vigor novas regras técnicas. “Não tive nenhuma conversa com Fernando Alonso sobre isso. Suas conversas comigo no ano passado foram todas focadas em 2026”, reforçou.

O dirigente também citou que o mesmo vale para Lance Stroll, companheiro de equipe do espanhol, que enfrenta uma temporada difícil. “Para Lance Stroll é o mesmo, resultando em uma dolorosa temporada de 2025, mas estamos colocando todo o nosso esforço e foco em 2026”, concluiu.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!