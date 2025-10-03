Chefe da Williams propõe cortar treinos livres e aumentar corridas na Fórmula 1

O chefe da Williams, James Vowles, defendeu, nesta sexta-feira (3/10), durante o GP de Singapura, que a Fórmula 1 avalie a possibilidade de reduzir os finais de semana de corrida de três para dois dias. A proposta tem como objetivo liberar espaço no calendário para a realização de mais etapas a partir das próximas temporadas.

Atualmente, a programação tradicional conta com duas sessões de treinos livres na sexta-feira, mais uma no sábado, seguidas pela classificação e a corrida no domingo. Para Vowles, parte dessas atividades poderia ser eliminada.

“Eu sou alguém que gostaria de debater se deveríamos ir para finais de semana de dois dias – sábado e domingo –, reduzindo a quantidade de treinos livres”, afirmou. “Dessa forma, devolvendo 24 dias às equipes, seria possível encaixar mais algumas etapas se quisermos”, completou.

A temporada de 2025 já está prevista para ter 24 corridas, o maior número da história da Fórmula 1, bem acima das 16 a 18 provas que eram comuns nos anos 2000. Vowles ressaltou que já discutiu o tema diretamente com Stefano Domenicali, CEO da categoria.

“A comissão da Fórmula 1 nem sempre permite discussões estruturadas, mas acho que deveríamos considerar essa possibilidade”, disse o dirigente.

A Fórmula 1 já testou um formato reduzido em 2020, no GP de Ímola, devido ao calendário alterado pela pandemia. Na época, a ideia não avançou porque a ausência de sexta-feira representava perda de receita para os promotores locais. Para Vowles, seria necessário encontrar um modelo de cobrança diferente, mas ele acredita que o aumento no número de corridas poderia compensar financeiramente.

A posição do chefe da Williams encontrou eco em Steve Nielsen, diretor da Alpine, que também questionou a quantidade atual de treinos livres.

“Quando temos três sessões de treinos livres, o fim de semana parece muito longo. É bom para o público nas arquibancadas, mas eu apoiaria a realização de mais corridas sprint”, comentou.

Na temporada de 2026, o circuito de Singapura será incluído na lista de provas com formato sprint, que já aparece em várias etapas do campeonato.

Nielsen, em tom descontraído, evitou fixar um número ideal para esse modelo. “Mais de seis, menos de 24”, resumiu.

