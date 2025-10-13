chefe-do-cv-finge-estar-morto-para-escapar-de-cerco-policial-no-rj

Quatro integrantes do Comando Vermelho (CV) morreram e um foi preso nesse domingo (12), após uma perseguição policial nas imediações da comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A ação, conduzida por agentes do 20º BPM (Mesquita), desarticulou a principal liderança do tráfico de drogas nas comunidades do Sebinho e Vila Norma.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos fingiu estar morto para tentar escapar, mas foi descoberto pelos policiais e acabou preso. Câmeras de segurança registraram parte do confronto e o pânico de moradores que estavam nas ruas no momento da perseguição.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos mortos foram identificados como Antônio Silva Neto (TN), 25 anos, possuía anotações por lesão corporal, tráfico de drogas e infrações à Lei de Trânsito; Leonardo Ferreira Rodrigues dos Santos (Índio), 23, tinha registros por tráfico de drogas e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha; Lucas Calmon dos Santos (Beterraba), 24, respondia por tráfico, associação para o tráfico, envolvimento com organização criminosa e lesão corporal; e Wallace Lucas Ramos (Semente ou Mulango), 28, era investigado por quatro ocorrências de estelionato e uma de injúria.

O quinto integrante do grupo, Diego do Livramento Araújo (Benzemá), de 29 anos, foi preso. Considerado o chefe do tráfico na Chatuba, ele tem extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Segundo os agentes, Benzemá chegou a simular a própria morte após ser baleado, mas acabou sendo desmascarado e detido.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da operação.