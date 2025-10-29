Chefões do Comando Vermelho na mira: 64 mortos no Rio e o principal líder ainda está foragido

A megaoperação Contenção, que deixou ao menos 64 mortos e mais de 80 presos nos complexos do Alemão e da Penha, nessa terça-feira (28/10), teve como foco principal desmantelar a alta cúpula do Comando Vermelho (CV).

A ação mobilizou 2,5 mil agentes civis e militares em um dos maiores cercos já realizados no Rio de Janeiro, mirando líderes responsáveis por coordenar ataques e expandir o domínio da facção em diferentes regiões do estado.

No topo da lista estava Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha, considerado o principal líder do CV em liberdade. Apontado como o elo direto entre chefes presos e as operações de rua, Doca é investigado por envolvimento em mais de 100 homicídios e por comandar uma rede criminosa que movimenta o tráfico de drogas, armas, veículos e cargas.

Mesmo com o uso de blindados, helicópteros e cerco terrestre, ele conseguiu escapar pela área de mata. A recompensa por informações que levem à sua captura chega a R$ 100 mil.

A Penha: o centro de comando da facção

De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o Complexo da Penha se consolidou como o centro nervoso do Comando Vermelho por três motivos principais:

Localização estratégica, com acesso rápido a vias expressas e rotas de fuga; Capacidade de comunicação e comando, permitindo coordenação simultânea de ações em várias regiões; Proteção natural oferecida pela geografia e urbanização das comunidades, que dificulta o avanço policial.

Quem é quem na cúpula do Comando Vermelho

Edgard Alves de Andrade (Doca da Penha) — principal líder do CV em liberdade. Controla o Complexo da Penha e é o responsável por conectar o núcleo preso da facção às operações externas.

Thiago do Nascimento Mendes (Belão do Quitungo) — braço direito de Doca, preso durante a megaoperação. Era responsável pela logística bélica e distribuição de armamentos para as células criminosas.

Pedro Paulo Guedes (Pedro Bala) — exerce influência operacional, controlando o cotidiano do tráfico e a disciplina interna nas comunidades dominadas.

Carlos Costa Neves (Gadernal) — atua na organização de postos de vigilância e na administração do aparato armado da facção.

Washington Cesar Braga da Silva (Grandão) — considerado um dos principais articuladores do CV na Zona Norte, envolvido na manutenção da estrutura de segurança e no recrutamento de novos membros.

Todos possuem mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro e continuam na lista de alvos prioritários da operação.

O desafio para o Estado

A fuga de Doca, mesmo sob uma das maiores operações da história, expõe o poder de articulação e mobilidade da facção, além das dificuldades de integração entre as forças de segurança estaduais e federais.

Fontes da inteligência policial afirmam que o CV mantém uma estrutura de comando descentralizado, com rotas de fuga previamente mapeadas e apoio logístico interestadual, o que dificulta a captura de suas principais lideranças.

Fonte: Metrópoles, O Globo, Agência Brasil

✍️ Redigido por ContilNet