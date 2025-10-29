29/10/2025
Chefões do CV na mira: 64 mortos no Rio e o principal líder ainda está solto

A megaoperação Contenção, que deixou ao menos 64 mortos e mais de 80 presos nos complexos do Alemão e da Penha nessa terça-feira (28/10), teve como foco principal decapitar a cúpula do Comando Vermelho (CV).

A ação mobilizou 2,5 mil agentes em um cerco sem precedentes contra chefes considerados responsáveis por ordenar ataques em diferentes regiões do estado.

No topo da lista está Edgard Alves de Andrade, o Doca da Penha, apontado como o maior líder da facção em liberdade no Rio de Janeiro.

Investigado por participação em mais de 100 homicídios, Doca controla o Complexo da Penha, base estratégica da facção. Ele é considerado o elo direto entre chefes presos e toda a operação criminosa nas ruas.

Além do tráfico de drogas e armas, sua estrutura coordena roubos de veículos e de cargas, que funcionam como financiamento da facção.

Mesmo com blindados, helicópteros e cerco terrestre, ele conseguiu fugir pela área de mata. A recompensa por informações que levem à captura de Doca chega a R$ 100 mil.

A área da Penha se tornou o centro nervoso do CV por três razões apontadas por investigadores: mobilidade rápida para vias expressas e para todo o Rio, comando e comunicação para ações em diversas regiões, proteção natural pela geografia e urbanização das comunidades.

13 imagensMegaoperação no Rio de JaneiroMegaoperação no Rio de JaneiroMegaoperação das polícias deixa vários policiais feridos e mortos. O Hospital Getúlio Vargas, na Penha, recebeu os feridos. Na foto: policial baleado chegando no HGVMegaoperação no Rio de JaneiroDurante operação Contenção da policia contra o Comando Vermelho, inspetoras da Polícia Civil catalogam apreensão de drogasFechar modal.1 de 13

Cerca de 2.500 agentes das policias civil e militar participam nesta terca-feira (28) da “Operacao Contencaoî nos complexos da Penha e do Alemao, Zona Norte do Rio

GBERTO RAS/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo2 de 13

Megaoperação no Rio de Janeiro

Fabiano Rocha / Agência O Globo3 de 13

Megaoperação no Rio de Janeiro

Fabiano Rocha / Agência O Globo4 de 13

Megaoperação das polícias deixa vários policiais feridos e mortos. O Hospital Getúlio Vargas, na Penha, recebeu os feridos. Na foto: policial baleado chegando no HGV

Gabriel de Paiva / Agência O Globo5 de 13

Megaoperação no Rio de Janeiro

6 de 13

Durante operação Contenção da policia contra o Comando Vermelho, inspetoras da Polícia Civil catalogam apreensão de drogas

Fernando Frazão/Agência Brasil7 de 13

Durante operação policia contra o Comando Vermelho, detidos são conduzidos para a Cidade da Polícia Civil

Fernando Frazão/Agência Brasil8 de 13

Durante operação Contenção da policia contra o Comando Vermelho, detidos são conduzidos para a Cidade da Polícia Civil

Fernando Frazão/Agência Brasil9 de 13

Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi.

Fernando Frazão/Agência Brasil10 de 13

Megaopoeração contra o CV, no Rio de Janeiro

Reprodução/Redes sociais11 de 13

Material cedido ao Metrópoles12 de 13

Policiais durante megaoperação no Rio de Janeiro

Fernando Frazão/Agência Brasil13 de 13

Policiais durante megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro

Fernando Frazão/Agência Brasil

Quem é quem na cúpula do Comando Vermelho

Doca da Penha, considerado pela polícia o principal líder do Comando Vermelho no Rio. Seu braço direito é Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, preso durante a megaoperação desta terça-feira (28/10). Apontado como uma das figuras de confiança de Doca, Belão atuava na logística bélica da facção e na distribuição de armamento para diferentes células criminosas.

Em escalões logo abaixo, os investigadores identificam três chefes com forte influência operacional: Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala; Carlos Costa Neves, conhecido como Gadernal; e Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão.

Eles seriam responsáveis por manter o funcionamento cotidiano do tráfico, organizando a disciplina entre os criminosos, definindo postos de vigilância e controlando o aparato armado que sustenta o domínio territorial da facção.

Segundo as autoridades, todos estão na lista de alvos da operação e possuem mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro.

