Chega ao fim o namoro de João Silva e Isabella Kherlakian

O namoro de João Silva e Isabella Kherlakian chegou ao fim. Os dois estavam juntos, em uma discreta relação, desde junho deste ano.

O anúncio foi feito pela assessoria do filho de Faustão à Quem. Segundo a equipe, o “relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa”.

“João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem e João segue torcendo pelo sucesso de Isa”, declarou a assessoria de João Silva.

O namoro com Isabella foi o primeiro romance público do apresentador desde o término do relacionamento com Schynaider Moura, em novembro de 2023.