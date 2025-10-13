13/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show

Chega ao fim o namoro de João Silva e Isabella Kherlakian

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
chega-ao-fim-o-namoro-de-joao-silva-e-isabella-kherlakian

O namoro de João Silva e Isabella Kherlakian chegou ao fim. Os dois estavam juntos, em uma discreta relação, desde junho deste ano.

O anúncio foi feito pela assessoria do filho de Faustão à Quem. Segundo a equipe, o “relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa”.

Leia também

“João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem e João segue torcendo pelo sucesso de Isa”, declarou a assessoria de João Silva.

6 imagensJoão Silva está namorando com a influenciadora Isabella KherlakianJoão SilvaJoão Silva está namorando com a influenciadora Isabella KherlakianJoão Silva está namorando com a influenciadora Isabella KherlakianJoão Silva atualiza estado de Faustão e lamenta fake news sobre pioraFechar modal.1 de 6

Reprodução/Instagram2 de 6

João Silva está namorando com a influenciadora Isabella Kherlakian

Reprodução/Instagram3 de 6

João Silva

Foto: Rogério Pallata4 de 6

João Silva está namorando com a influenciadora Isabella Kherlakian

Reprodução/Instagram5 de 6

João Silva está namorando com a influenciadora Isabella Kherlakian

Reprodução/Instagram6 de 6

João Silva atualiza estado de Faustão e lamenta fake news sobre piora

Instagram/Reprodução

O namoro com Isabella foi o primeiro romance público do apresentador desde o término do relacionamento com Schynaider Moura, em novembro de 2023.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost