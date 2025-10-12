12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Chega! Lucas Guimarães desabafa e diz que não aguenta mais a fama de corno

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
chega!-lucas-guimaraes-desabafa-e-diz-que-nao-aguenta-mais-a-fama-de-corno

Lucas Guimarães usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo sincero, falando sobre os comentários que vem recebendo nas redes sociais. O apresentador contou que tem sido chamado de “corno” e “dependente emocional”, rótulos que, segundo ele, têm afetado sua saúde emocional.

“Eu não aguento mais essa fama de corno, eu juro! Isso mexe com o emocional, de verdade. Eu também não queria ser corno, não”, disse o comunicador durante uma conversa descontraída com Simone Mendes e sua irmã, Simaria. O contratado da emissora do dono do baú ainda contou que os comentários o têm deixado estressado e que tenta não se abalar, mas reconhece que o assunto o incomoda.

Veja as fotos

Divulgação
Lucas Guimarães comanda o programa “Eita Lucas!”Divulgação
Reprodução: Instagram/@carlinhos
Carlinhos Maia rebateu críticas sobre ter dado um iPhone para o ex, Lucas GuimarãesReprodução: Instagram/@carlinhos
LeoDias TV
Lucas Guimarães se separou de Carlinhos Maia em julhoLeoDias TV

Leia Também

Durante o papo, Simone aconselhou o amigo a não dar importância ao que lê nas redes: “Amigo, para de ler essas coisas! Isso vai te deixar mal”, disse a cantora, tentando acalmar Lucas. O apresentador, por sua vez, rebateu, afirmando que é difícil ignorar as críticas quando elas se tornam constantes.

Lucas também surpreendeu ao revelar que não se envolveu com ninguém desde o término com o influenciador Carlinhos Maia: “Tem dois meses que eu não faço nada. Desde que terminei, não me relacionei com ninguém”, afirmou, reforçando que o momento tem sido de autoconhecimento e reflexão. Guimarães, separado do criador de conteúdo, tem tentado lidar com a exposição e os boatos sobre sua vida amorosa. Apesar das críticas, ele garantiu estar focado em se reconectar consigo mesmo e seguir em paz.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost