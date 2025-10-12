Chega! Lucas Guimarães desabafa e diz que não aguenta mais a fama de corno

Lucas Guimarães usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo sincero, falando sobre os comentários que vem recebendo nas redes sociais. O apresentador contou que tem sido chamado de “corno” e “dependente emocional”, rótulos que, segundo ele, têm afetado sua saúde emocional.
Durante o papo, Simone aconselhou o amigo a não dar importância ao que lê nas redes: “Amigo, para de ler essas coisas! Isso vai te deixar mal”, disse a cantora, tentando acalmar Lucas. O apresentador, por sua vez, rebateu, afirmando que é difícil ignorar as críticas quando elas se tornam constantes.
Lucas também surpreendeu ao revelar que não se envolveu com ninguém desde o término com o influenciador Carlinhos Maia: “Tem dois meses que eu não faço nada. Desde que terminei, não me relacionei com ninguém”, afirmou, reforçando que o momento tem sido de autoconhecimento e reflexão. Guimarães, separado do criador de conteúdo, tem tentado lidar com a exposição e os boatos sobre sua vida amorosa. Apesar das críticas, ele garantiu estar focado em se reconectar consigo mesmo e seguir em paz.