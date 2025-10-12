Chega! Lucas Guimarães desabafa e diz que não aguenta mais a fama de corno

Lucas Guimarães usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo sincero, falando sobre os comentários que vem recebendo nas redes sociais. O apresentador contou que tem sido chamado de “corno” e “dependente emocional”, rótulos que, segundo ele, têm afetado sua saúde emocional.

“Eu não aguento mais essa fama de corno, eu juro! Isso mexe com o emocional, de verdade. Eu também não queria ser corno, não”, disse o comunicador durante uma conversa descontraída com Simone Mendes e sua irmã, Simaria. O contratado da emissora do dono do baú ainda contou que os comentários o têm deixado estressado e que tenta não se abalar, mas reconhece que o assunto o incomoda.

Lucas Guimarães comanda o programa "Eita Lucas!" Carlinhos Maia rebateu críticas sobre ter dado um iPhone para o ex, Lucas Guimarães Lucas Guimarães se separou de Carlinhos Maia em julho

Durante o papo, Simone aconselhou o amigo a não dar importância ao que lê nas redes: “Amigo, para de ler essas coisas! Isso vai te deixar mal”, disse a cantora, tentando acalmar Lucas. O apresentador, por sua vez, rebateu, afirmando que é difícil ignorar as críticas quando elas se tornam constantes.

Lucas também surpreendeu ao revelar que não se envolveu com ninguém desde o término com o influenciador Carlinhos Maia: “Tem dois meses que eu não faço nada. Desde que terminei, não me relacionei com ninguém”, afirmou, reforçando que o momento tem sido de autoconhecimento e reflexão. Guimarães, separado do criador de conteúdo, tem tentado lidar com a exposição e os boatos sobre sua vida amorosa. Apesar das críticas, ele garantiu estar focado em se reconectar consigo mesmo e seguir em paz.