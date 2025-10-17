17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Chegada de onda polar e muita chuva: fim de semana no Acre terá virada brusca no tempo, alerta Friale

riale alerta para o risco de inundações, quedas de galhos e árvores, além de ventos fortes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O tempo no Acre deve mudar radicalmente entre sábado (18) e domingo (19), segundo previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui. Ele alerta para um fim de semana de contrastes. Enquanto o sábado será marcado por calor intenso e tempo seco, o domingo será de chuva forte e temperaturas amenas.

De acordo com Friale, o sábado será de “muito calor e elevada radiação solar”, com temperaturas que podem chegar a 38°C em algumas regiões. Os ventos soprarão do noroeste, trazendo ar quente e seco, especialmente nas áreas mais baixas do estado. “Os dias serão muito ventilados”, destacou o pesquisador.

Em Rio Branco e no vale do Rio Acre, as precipitações devem começar nas primeiras horas da manhã | Foto: ContilNet

A mudança começa na madrugada de domingo, quando a chegada de uma fraca onda polar provocará a queda das temperaturas e o aumento da umidade. Apesar de não causar friagem, o fenômeno será suficiente para amenizar o calor. “O calor dos últimos dias sofrerá uma sensível queda, deixando a temperatura amena no domingo, com máximas abaixo de 28°C na maioria dos municípios acreanos, inclusive em Rio Branco”, explicou Friale.

O domingo também será de chuvas intensas e possibilidade de temporais, especialmente no centro do estado e no vale do Juruá. Friale alerta para o risco de inundações, quedas de galhos e árvores, além de danos a edificações, devido aos ventos fortes e à grande quantidade de chuva prevista.

Em Rio Branco e no vale do Rio Acre, as precipitações devem começar nas primeiras horas da manhã. Já nas regiões do centro e oeste do estado, as chuvas mais fortes são esperadas entre a tarde e a noite, podendo se estender até segunda-feira.

“Será um fim de semana de contrastes”, resume Friale. O pesquisador orienta a população a se proteger do calor extremo no sábado e a redobrar a atenção com os temporais que devem marcar o domingo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost