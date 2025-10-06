Chegou o dia: web reage à morte de Odete Roitman. Confira

O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira (6/10) deixou os fãs com um verdadeiro gostinho de Copa do Mundo. Nas redes sociais, os telespectadores se reuniram para comentar a morte da amada e odiada Odete Roitman, um dos pontos mais aguardados do remake comandado por Manuela Dias.
No X, antigo Twitter, o assunto se tornou o mais comentado na rede no Brasil, com mais de 100 mil publicações. Além dos memes, os fãs também aproveitaram para compartilhar teorias e se despedirem da personagem interpretada por Débora Bloch
O capítulo desta segunda (6) se encerrou quando a vilã foi assassinada a tiros no quarto do luxuoso hotel Copacabana Palace. A identidade do autor dos disparos, claro, não foi revelada.
A passagem da vilã, porém, será apenas o início do clímax do folhetim, que promete causar um verdadeiro alvoroço nos demais personagens da novela, que terão que lidar com as repercussões da morte da matriarca.
E os fãs também poderão esperar por um suspense digno de série policial. Nos próximos capítulos, a identidade do assassino será o grande mistério que vai movimentar a trama.
Quem são os suspeitos da morte de Odete Roitman?
Segundo a autora do remake, Manuela Dias, há dez finais possíveis para o destino da vilã. Ao Fantástico, ela afirmou que foram gravadas duas tomadas com cada um dos suspeitos – uma em que ela de fato passa para o outro plano, e outra em que há uma reviravolta, e ela sobrevive à tentativa de assassinato.
E Manuela Dias já revelou quais serão os cinco suspeitos:
- Heleninha (Paolla Oliveira), que enfurecida com a mãe, teve uma nova recaída no vício em álcool;
- Celina (Malu Galli), que pode enfim se vingar dos anos que sofreu nas mãos da irmã após descobrir que Odete escondeu a verdade sobre o sobrinho, Leonardo;
- Maria de Fátima (Bella Campos), que depois de escapar por pouco com vida de uma emboscada armada pela vilã, está determinada a dar troco;
- Marco Aurélio (Alexandre Nero), que além de ter motivos para se vingar da dona da TCA, também está desesperado para esconder os esquemas fraudulentos na empresa; e
- César (Cauã Reymond), que aterrorizado em ficar para sempre com vilã, colocaria em ação um plano para enfim ser dono da riqueza da empresária.
Outros eventos que vão marcar a reta final da trama são: o velório de Odete, que será no dia 8; e a cena da prisão do suspeito de assassinar a grande vilã, que vai ser exibida no dia 13. O último capítulo será no dia 17 de outubro e promete várias reviravoltas para encerrar o folhetim.
