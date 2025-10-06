06/10/2025
Chegou o dia: web reage à morte de Odete Roitman. Confira

Escrito por Metrópoles
chegou-o-dia:-web-reage-a-morte-de-odete-roitman.-confira

O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira (6/10) deixou os fãs com um verdadeiro gostinho de Copa do Mundo. Nas redes sociais, os telespectadores se reuniram para comentar a morte da amada e odiada Odete Roitman, um dos pontos mais aguardados do remake comandado por Manuela Dias.

No X, antigo Twitter, o assunto se tornou o mais comentado na rede no Brasil, com mais de 100 mil publicações. Além dos memes, os fãs também aproveitaram para compartilhar teorias e se despedirem da personagem interpretada por Débora Bloch

5 imagens

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Globo/ Fábio Rocha2 de 5

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

3 de 5

Beatriz Segall e Débora Bloch como Odete Reitman

Reprodução/X/Instagram4 de 5

Cena da morte de Odete Roitman foi gravada no Rio de Janeiro

Reprodução/Redes Sociais5 de 5

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Globo/ Divulgação

O capítulo desta segunda (6) se encerrou quando a vilã foi assassinada a tiros no quarto do luxuoso hotel Copacabana Palace. A identidade do autor dos disparos, claro, não foi revelada.

A passagem da vilã, porém, será apenas o início do clímax do folhetim, que promete causar um verdadeiro alvoroço nos demais personagens da novela, que terão que lidar com as repercussões da morte da matriarca.

E os fãs também poderão esperar por um suspense digno de série policial. Nos próximos capítulos, a identidade do assassino será o grande mistério que vai movimentar a trama.

Quem são os suspeitos da morte de Odete Roitman?

Segundo a autora do remake, Manuela Dias, há dez finais possíveis para o destino da vilã. Ao Fantástico, ela afirmou que foram gravadas duas tomadas com cada um dos suspeitos – uma em que ela de fato passa para o outro plano, e outra em que há uma reviravolta, e ela sobrevive à tentativa de assassinato.

E Manuela Dias já revelou quais serão os cinco suspeitos:

  • Heleninha (Paolla Oliveira), que enfurecida com a mãe, teve uma nova recaída no vício em álcool;
  • Celina (Malu Galli), que pode enfim se vingar dos anos que sofreu nas mãos da irmã após descobrir que Odete escondeu a verdade sobre o sobrinho, Leonardo;
  • Maria de Fátima (Bella Campos), que depois de escapar por pouco com vida de uma emboscada armada pela vilã, está determinada a dar troco;
  • Marco Aurélio (Alexandre Nero), que além de ter motivos para se vingar da dona da TCA, também está desesperado para esconder os esquemas fraudulentos na empresa; e
  • César (Cauã Reymond), que aterrorizado em ficar para sempre com vilã, colocaria em ação um plano para enfim ser dono da riqueza da empresária.

Outros eventos que vão marcar a reta final da trama são: o velório de Odete, que será no dia 8; e a cena da prisão do suspeito de assassinar a grande vilã, que vai ser exibida no dia 13. O último capítulo será no dia 17 de outubro e promete várias reviravoltas para encerrar o folhetim.

Confira os memes dos internautas:

SOCORRO! Quem matou Odete Roitman??? #ValeTudo pic.twitter.com/vBOrLhQjZl

— Central Reality (@centralreality) October 7, 2025

MEU DEUSSSSS #ValeTudo pic.twitter.com/JkJtI7w30r

— Rô (@_robertacrf_) October 7, 2025

nós pessoas que não vimos um único capítulo sequer desse remake assistindo hoje só pra ver a morte da odete roitman #ValeTudo

pic.twitter.com/93kqoGaVXW

— ni ✶ (@niglows) October 7, 2025

o elenco inteiro de vale tudo assim indo matar a odetr#ValeTudo pic.twitter.com/famFs8QEuC

— pedrão, the creator (@pedraocostaoooo) October 7, 2025

A Faty concluindo o curso de tiro e obtendo seu certificado com carga horária de 20 minutos #ValeTudo pic.twitter.com/esKbeshpa9

— emer (@iamemerwhoemer) October 7, 2025

o twitter assim esperando a morte da odete #valetudo pic.twitter.com/XWhkXDHVHx

— luan (@luanziie) October 7, 2025

Todo mundo indo matar a odete com uma pistola.

O olavinho:#ValeTudo pic.twitter.com/CfOovNx0r0

— Bia 🇦🇹 🦩 (@biabatella) October 7, 2025

e quando no final da novela a última cena ser da Celina aparecendo numa casinha em um sítio afastado pra pagar a cuidadora da Odete Roitman que não morreu mas ficou inválida#ValeTudo pic.twitter.com/EgcQrXSPHd

— assassino da Odete (@juniormarcilian) October 7, 2025

o marco aurelio abraçando a odete #ValeTudo pic.twitter.com/4cLP0yMWvj

— bel ⋆ (@ruizgfs) October 7, 2025

Vou sentir tanta saudade de débora bloch, mesmo com um texto mediano ela sempre entregou um banquete de odete roitman #ValeTudo pic.twitter.com/uk01uhmWjW

— Bia 🇦🇹 🦩 (@biabatella) October 7, 2025

 

ESCOLHA DO EDITOR

