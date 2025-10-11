11/10/2025
“Cheirei cocaína na minha medalha de ouro”, revela campeão olímpico

Escrito por Metrópoles
Um dos grandes nomes das Olimpíadas, Bradley Wiggins, cinco vezes ouro no maior campeonato poliesportivo do mundo, fez revelações chocantes na autobiografia The Chain (A corrente, em tradução livre). O livro será lançado na Inglaterra no dia 23 deste mês.

O ciclista revelou que, após se aposentar, cheirou cocaína na medalha de ouro que conquistou em 2016 nos Jogos Olímpicos de Londres. ““Lá estava eu, em um armário, cheirando cocaína da minha medalha de ouro, zombando da minha conquista, odiando-a pelo que eu achava que ela havia me proporcionado”, disse o ex-atleta ao jornal The Times.

“Era como mijar no túmulo de alguém, e naquele momento, eu estava mijando no meu próprio. A medalha de ouro, a Volta da França… tudo isso estava morto para mim. A pessoa que eu tinha sido em Paris e em Londres estava morta para mim”, continuou.

Wiggins ainda afirma que, na ocasião, se trancou duas semanas em hotel em Londres. “Consegui usar cerca de 120 gramas de cocaína, não sei como não morri. Não gosto nem de pensar nisso”, disse o ex-ciclista de 45 anos.

Bradley revelou seu vício em cocaína

Ele também revelou ter sido abusado por um treinador

O campeão olímpico ainda afirmou que foi abusado sexualmente por um treinador quando tinha apenas 13 anos, além de sofrer agressões físicas frequentes do padrasto. Ele também teve falência declarada após dívidas superiores a um milhão de euros. “Eu nunca quis que parecesse que eu culpava alguém pelos meus problemas. Sou vítima das minhas próprias escolhas”.

