Chelsea destaca coincidência na carreira de Estêvão para cutucar rival

Estêvão “fura a fila” no Chelsea. O recém-contratado pelo clube inglês vem se destacando na equipe e foi o responsável pelo gol da vitória por 2 x 1 sobre o Liverpool, no último sábado (4/10). O brasileiro marcou o gol do triunfo nos acréscimos do clássico, garantindo os três pontos para os Blues.

Foi a primeira vez que o jovem balançou as redes em uma partida oficial pelo novo clube. Curiosamente, o primeiro gol de Estêvão pelo Palmeiras também foi contra um Liverpool, mas o do Uruguai.

O Chelsea aproveitou a coincidência e, nesta quinta-feira (9/10), fez uma publicação nas redes sociais relembrando o clássico e cutucando o rival inglês. Confira:

Enquanto ainda estava no Palmeiras, o atacante recebeu o apelido pejorativo de “Cuiabá-Man” por apenas se destacar diante de adversários menores. Os blues aproveitaram a brincadeira e provocou o rival em outra postagem. Nas redes sociais, os Blues chamaram o seu novo jogador de “Liverpool-Man”.

Estêvão fez o gol da vitória contra o Liverpool aos 95 minutos.

Foi o primeiro gol de Estêvão pelo Chelsea.

Com a vitória, o Chelsea subiu para a sétima posição da Prermier League, com 11 pontos, três a menos que o Bournemouth, primeiro time dentro do G-4.