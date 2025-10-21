chelsea-recebe-ajax-em-londres-pela-champions,-saiba-onde-assistir

Chelsea e Ajax se encontram nesta quarta-feira (22/10), no Stamford Bridge, em Londres, pela 3ª rodada da fase de grupos da Champions League. O duelo está marcado para as 16h e será transmitido ao vivo no Brasil pelo TNT Sports, HBO Max e ViX Premium.

O Chelsea chega à partida após uma vitória de 1 x 0 sobre o Benfica. O time inglês foi derrotadp na estreia pelo Bayern de Munique, somando três pontos e buscando se consolidar no grupo. O técnico Enzo Maresca terá desfalques importantes, como João Pedro (suspenso), Cole Palmer, Levi Colwill, Vitor Essugo, Benoît Badiashile e Liam Delap, todos lesionados. Enzo Fernández é dúvida para o confronto.

Do outro lado, o Ajax ainda busca a primeira vitória na competição, após perder para Inter de Milão e Olympique de Marselha. Sob comando de John Heitinga, os holandeses têm como desfalques Steven Berghuis, Kasper Dolberg e Branco van den Boomen, enquanto Owen Wijndal é dúvida.