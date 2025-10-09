Chilena conquista torneio de Mortal Kombat enquanto segura filho recém-nascido de 5 dias

09/10/2025
Universo POP
Uma artista gráfica chilena, conhecida no mundo dos games como “Legion”, surpreendeu o público em Orlando, nos Estados Unidos, ao vencer um torneio de Mortal Kombat segurando sua filha de apenas cinco dias de vida.

Durante a competição, Legion demonstrou habilidade e concentração mesmo com a recém-nascida no colo, superando todos os adversários — inclusive seu próprio marido, que também competia no torneio.

Artista gráfica chilena vence torneio de Mortal Kombat apenas cinco dias após o parto

Como recompensa pela vitória, a chilena recebeu 28 dólares (aproximadamente 150 reais) e uma viagem para participar do DreamHack, um dos maiores eventos de esports, que acontecerá no final deste mês em Atlanta.

O feito da jogadora rapidamente viralizou na comunidade gamer, servindo como inspiração para mães que desejam conciliar maternidade e sonhos profissionais. Legion compartilhou uma mensagem nas redes sociais afirmando que a maternidade não precisa ser um obstáculo para a realização pessoal e profissional.

