No mesmo dia do enterro do ator e produtor Felipe Selau, na última quarta-feira (15/10), a Chilli Beans, empresa em que ele trabalhava, emitiu uma nota de pesar. Eles destacaram as qualidades do Felipe Céu, como era conhecido. O artista morreu aos 31 anos, na última terça-feira (14/10), e o corpo foi encontrado em seu apartamento em São Paulo. Conforme a Veja, a perícia policial encontrou antidepressivos no local onde o corpo foi encontrado.

Nota de Pesar

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo Felipe “Céu” Selau, Produtor Executivo da Chilli Beans.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Chilli Beans emite nota de pesar após morte de produtor e ator de “Malhação” Reprodução Instagram Chilli Beans Informações sobre o velório de Felipe Selau Reprodução / Instagram Felipe Céu Reprodução Instagram Felipe Céu O ator e produtor Felipe Selau Reprodução / Instagram @felipe.ceu Voltar

Próximo

Felipe foi talento, arte e luz em vida, espalhando suas cores, criatividade e alegria por onde passava. Seu olhar disruptivo sobre o mundo e sua trajetória profissional magnética permanecerão marcados em nossa memória e em nossa história.

Em respeito a este momento de dor, pedimos que seja respeitado o luto da família e amigos. Reforçamos que estamos dando todo o suporte e apoio necessário para a família neste momento e manifestamos todo nosso carinho, apoio e gratidão. Agradecemos por tudo, Fe.

O sepultamento aconteceu ontem, na capela mortuária do Céu Azul, no Paraná.