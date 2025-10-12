china-reage-a-fala-de-trump-sobre-tarifa-de-100%-e-promete-resposta

A China reagiu à promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 100% sobre todos os produtos importados do país, em resposta ao que chamou de “posição extraordinariamente agressiva” adotada por Pequim no comércio internacional.

Pequim fez os primeiros comentários sobre as afirmações de Trump e ressaltou a imposição de contramedidas, caso a tarifa seja concretizada.

Porta-voz do Ministério do Comércio afirmou, neste domingo (12/10), que “se os EUA persistirem em agir unilateralmente, a China tomará de forma resoluta as medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos”, disse um porta-voz na primeira reação de Pequim.

O anúncio de Trump ocorreu após o governo chinês divulgar uma série de controles de exportação sobre terras raras, baterias de lítio e materiais superduros, insumos essenciais para a produção de eletrônicos e produtos tecnológicos.

Na quinta-feira (9/10), cinco comunicados ministeriais apresentaram uma estratégia de “dupla camada” para as cadeias de suprimento, reforçando o controle estatal sobre recursos considerados estratégicos.

A China domina cerca de 60% da produção e quase 90% do refino mundial desses materiais, o que confere ao país uma posição central nas cadeias globais de tecnologia e energia verde.

Escalada

O anúncio dos EUA escala as tensões entre os países nas negociações comerciais: “Recorrer a ameaças de tarifas altas não é a maneira correta de se envolver com a China”, disse o porta-voz do Ministério do Comércio.

Ele ainda completou: “Nossa posição sobre uma guerra tarifária permanece consistente: Não queremos uma, mas não temos medo de uma”.

O comunicado on-line ainda traz a afirmação de “medidas firmes e correspondentes”.

“As ações dos EUA prejudicaram seriamente os interesses da China e minaram o clima das negociações econômicas e comerciais bilaterais”, completou o porta-voz ao dizer ainda que as operações sobre terras raras são “legítimas”.

O anúncio de Donald Trump sobre a aplicação da tarifa ocorreu nesta sexta-feira (10/10). Veja:

“Acabamos de saber que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que, a partir de 1º de novembro de 2025, imporia controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que nem sequer fabrica. Isso afeta TODOS os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É algo absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações”, escreveu Trump na Truth Social.

O líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos adotarão uma postura igualmente dura. “A partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo das ações da China), os Estados Unidos imporão uma tarifa de 100% à China, acima de qualquer tarifa que eles estejam pagando atualmente”, declarou.

Trump também anunciou que o país passará a impor controles de exportação sobre “todo e qualquer software crítico” produzido em território norte-americano.

O republicano não detalhou quais setores seriam mais afetados pelas medidas, mas indicou que a decisão faz parte de uma estratégia de proteção dos interesses econômicos dos Estados Unidos. “É impossível acreditar que a China tenha tomado tal atitude, mas tomou, e o resto é história”, afirmou.