China registra terremoto de magnitude 5,5, próximo à Coreia do Norte

Um terremoto de magnitude 5,5 foi registrado neste sábado (25/10) na cidade de Hunchun, no nordeste da China, em uma região que faz fronteira com a Coreia do Norte. A informação foi confirmada pelo Centro de Redes de Terremoto da país oriental.
O tremor ocorreu por volta das 19h45 no horário local (às 7h45 no horário de Brasília), a uma profundidade de, aproximadamente, 560 quilômetros.
Até o momento, não há registro de feridos nem de danos estruturais causados pelo abalo sísmico.