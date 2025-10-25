25/10/2025
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: 'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha'
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de "mamma" e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: 'Tirou meu cabaço'
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

China registra terremoto de magnitude 5,5, próximo à Coreia do Norte

Um terremoto de magnitude 5,5 foi registrado neste sábado (25/10) na cidade de Hunchun, no nordeste da China, em uma região que faz fronteira com a Coreia do Norte. A informação foi confirmada pelo Centro de Redes de Terremoto da país oriental.

O tremor ocorreu por volta das 19h45 no horário local (às 7h45 no horário de Brasília), a uma profundidade de, aproximadamente, 560 quilômetros.

Até o momento, não há registro de feridos nem de danos estruturais causados pelo abalo sísmico.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

