Chorando, Beijoqueiro do Acre faz desabafo nas redes sociais e pede orações: “A pior dor”

O ex-assessor do Governo do Acre, Diego Lins, conhecido popularmente como “Beijoqueiro do Acre”, comoveu seus seguidores neste sábado (11) ao publicar um vídeo em que aparece chorando e fazendo um forte desabafo sobre dor emocional e solidão. Na legenda do vídeo, Diego escreveu um texto sincero e carregado de sentimento, refletindo sobre as batalhas internas que muitas vezes não são visíveis.

“As pessoas ver agente por fora e tá tudo bem.. mais por dentro estamos quebrados. Nosso maior inimigo é nossa mente, solidão, medo… sempre me pega quando tô sozinho… difícil eu postar um vídeo assim triste, chorando… mais não sou de ferro”, escreveu.

O ex-assessor destacou ainda que, apesar de manter o bom humor e o sorriso constantes, também enfrenta momentos de tristeza e cansaço emocional. “99% estou sorrindo e até mesmo brincando com as pessoas, mais aquele 1% não é besteira, é dor, tristeza… as vezes tudo bem não tá tudo bem não”, completou.

Nos comentários, seguidores e amigos demonstraram apoio e enviaram mensagens de carinho e força. “A pior dor é a que ninguém vê. Força, meu amigo”, escreveu um internauta. Outro completou: “Estamos juntos, você é um cara incrível”.

Conhecido pelo bom humor e pelas aparições descontraídas em eventos públicos, Diego Lins mostrou um lado mais humano e vulnerável, lembrando que nem sempre quem sorri está bem por dentro. A publicação rapidamente gerou grande repercussão, com centenas de mensagens de apoio e incentivo para que o assessor siga firme em sua jornada.

VEJA O VÍDEO: