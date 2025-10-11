11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Chorando, Beijoqueiro do Acre faz desabafo nas redes sociais e pede orações: “A pior dor”

O assessor destacou que, apesar de sempre estar sorrindo, também enfrenta momentos difíceis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O ex-assessor do Governo do Acre, Diego Lins, conhecido popularmente como “Beijoqueiro do Acre”, comoveu seus seguidores neste sábado (11) ao publicar um vídeo em que aparece chorando e fazendo um forte desabafo sobre dor emocional e solidão. Na legenda do vídeo, Diego escreveu um texto sincero e carregado de sentimento, refletindo sobre as batalhas internas que muitas vezes não são visíveis.

“As pessoas ver agente por fora e tá tudo bem.. mais por dentro estamos quebrados. Nosso maior inimigo é nossa mente, solidão, medo… sempre me pega quando tô sozinho… difícil eu postar um vídeo assim triste, chorando… mais não sou de ferro”, escreveu.

O assessor destacou que, apesar de sempre estar sorrindo, também enfrenta momentos difíceis/Foto: Reprodução

O ex-assessor destacou ainda que, apesar de manter o bom humor e o sorriso constantes, também enfrenta momentos de tristeza e cansaço emocional. “99% estou sorrindo e até mesmo brincando com as pessoas, mais aquele 1% não é besteira, é dor, tristeza… as vezes tudo bem não tá tudo bem não”, completou.

Nos comentários, seguidores e amigos demonstraram apoio e enviaram mensagens de carinho e força. “A pior dor é a que ninguém vê. Força, meu amigo”, escreveu um internauta. Outro completou: “Estamos juntos, você é um cara incrível”.

Conhecido pelo bom humor e pelas aparições descontraídas em eventos públicos, Diego Lins mostrou um lado mais humano e vulnerável, lembrando que nem sempre quem sorri está bem por dentro. A publicação rapidamente gerou grande repercussão, com centenas de mensagens de apoio e incentivo para que o assessor siga firme em sua jornada.

VEJA O VÍDEO:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost